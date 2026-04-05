ТСН у соціальних мережах

Вербна неділя 2026 року: унікальні листівки та найтепліші привітання у віршах і прозі для рідних

У Вербну неділю подаруйте рідним і близьким теплі побажання міцного здоров’я та Божої благодаті.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Привітання з Вербною неділею 2026 року

5 квітня, за тиждень до Великодня, християни святкують Вхід Господній до Єрусалиму — Вербну неділю.

Свято нагадує про величний вхід Ісуса Христа до Єрусалиму напередодні Його страждань і смерті. Тоді Його зустрічали пальмовими гілками, а в Україні традицію продовжили вербові гілки, які віруючі несуть до храмів як символ віри та благословення.

Привітання з Вербною неділею в прозі і віршах

Нехай Вербна неділя принесе у ваш дім мир, радість та Божу благодать. Бажаю здоров’я, тепла серця і щасливих моментів поруч із близькими.

Верба до вас спішить з небес,
Несе здоров’я і щастя увесь.
Хай Божа благодать завжди буде з вами,
І радість у серці з вами буде завжди!

Вітаю з Вербною неділею! Нехай кожна вербова гілочка символізує міцне здоров’я, гармонію у родині та духовне світло у вашому житті.

З Вербною неділею вітаю,
Благословень від серця бажаю.
Хай мир і тепло у дім завітає,
І кожен день радість приносить вам щира!

У цей святий день бажаю вам щирої радості, благословень від Господа та затишку у домі. Хай віра і любов супроводжують кожен ваш крок.

Вербові гілки несуть добробут,
З ними хай зникає смуток і турбот.
Любов і віра в серцях живуть,
А щастя у домі завжди квітне й цвіте!

Вербна неділя нагадує про надію і відродження. Бажаю, щоб у вашому серці завжди панували добробут, гармонія та душевний спокій.

Хай Вербна неділя дарує вам світло,
Благодать Божа обіймає щиро й тихо.
Радість і щастя супроводжують завжди,
І добро в серці панує безмежно!

Нехай свято Вербної неділі наповнить ваше життя світлом, а ваш дім — теплом і любов’ю рідних. Бережіть віру, надію та добро у серці.

Вербові гілочки в руках,
Нехай принесуть любов і спокій в шлях.
Міцного здоров’я, тепла і сна,
Хай Господь завжди береже вас щодня!

10k
