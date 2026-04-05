ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
68k
Час на прочитання
2 хв

Вербна неділя — що суворо заборонено робити цього дня

Вербна неділя — це свято, яке вшановують за тиждень до Великодня.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Церква.

Церква. / © Unsplash

Вербна неділя, яка цього року припадає на 5 квітня — одне з дуже важливих свят у християнській традиції. Воно символізує вхід Ісуса Христа до Єрусалима. Цей день має як святкове, так і духовне значення, а тому з ним пов’язано чимало народних заборон і звичаїв.

Що не можна у жодному разі робити у Вербну неділю, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Вербна неділя — символізує відродження, життя і наближення Великодня. Церква каже, що цей день краще присвятити час молитві, відпочинку та родині, а не фізичній праці.

Водночас усі заборони спрямовані на те, аби відкласти буденні турботи й зосередитися на духовному, очистити думки та підготуватися до Великодня.

Що заборонено у Вербну неділю

  • Не можна важко працювати

Варто відкласти усі роботи на землі: копати, садити, сіяти. Вважається, що цей день слід присвятити відпочинку і молитві, а не фізичній праці.

  • Не можна займатися хатніми справами

У народі вважають, що будь-яка робота по дому — як-от прання, прибирання, шиття — в таке велике свято "відвертає благословення".

  • Не можна сваритися, лаятися чи бажати комусь зла.

Цей день має бути наповнений спокоєм, добротою та примиренням. Вербна неділя — початок особливого духовного періоду.

  • Не можна відмовляти в допомозі

Вважається, що у це світле свято варто робити добрі справи — допомагати ближнім і бути щедрими.

Окремо існує звичай, щодо освяченої верби — її у жодному разі не можна викидати або топтати. Освячене гілля зберігають у домі як оберіг, а старі гілочки зазвичай спалюють.

Дата публікації
Кількість переглядів
68k
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie