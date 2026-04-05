Вербна неділя — що суворо заборонено робити цього дня

Вербна неділя, яка цього року припадає на 5 квітня — одне з дуже важливих свят у християнській традиції. Воно символізує вхід Ісуса Христа до Єрусалима. Цей день має як святкове, так і духовне значення, а тому з ним пов’язано чимало народних заборон і звичаїв.

Вербна неділя — символізує відродження, життя і наближення Великодня. Церква каже, що цей день краще присвятити час молитві, відпочинку та родині, а не фізичній праці.

Водночас усі заборони спрямовані на те, аби відкласти буденні турботи й зосередитися на духовному, очистити думки та підготуватися до Великодня.

Що заборонено у Вербну неділю

Не можна важко працювати

Варто відкласти усі роботи на землі: копати, садити, сіяти. Вважається, що цей день слід присвятити відпочинку і молитві, а не фізичній праці.

Не можна займатися хатніми справами

У народі вважають, що будь-яка робота по дому — як-от прання, прибирання, шиття — в таке велике свято "відвертає благословення".

Не можна сваритися, лаятися чи бажати комусь зла.

Цей день має бути наповнений спокоєм, добротою та примиренням. Вербна неділя — початок особливого духовного періоду.

Не можна відмовляти в допомозі

Вважається, що у це світле свято варто робити добрі справи — допомагати ближнім і бути щедрими.

Окремо існує звичай, щодо освяченої верби — її у жодному разі не можна викидати або топтати. Освячене гілля зберігають у домі як оберіг, а старі гілочки зазвичай спалюють.