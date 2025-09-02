ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Вересневі заготівлі: що заморозити зараз, аби взимку мати свіжі овочі й фрукти

Заморожувати можна все, чого душа забажає.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Заморожені овочі.

© Freepik

Заморожувати можна як овочі, так і фрукти. Вони зберігають багато вітамінів навіть після розморожування. Найкраще заморожувати продукти порційно, адже так їх зручніше одразу використовувати для приготування. Що заморозити у вересні, щоб узимку не шкодувати?

Про це повідомила на своїй сторінці в Іnstagram кулінарка Катерина Марченко.

Помідори

Доведіть воду до кипіння. Викладіть помідори в киплячу воду на 2 хв. Після цього зніміть шкірку. Помідори можна нарізати кубиком або зробити пюре. Заморожуйте плоскими пакетами по 300–400 г.

Використовуйте: для соусів, рагу, піци.

Зберігання: 8–10 міс.

Болгарський перець

Перець помийте, нарізайте смужками та розкладіть на паперові серветки, аби він висох. Фасуйте по одній склянці.

Використовуйте: для соте, супів, пасти, яєчні.

Зберігання: 10–12 міс.

Яблука та сливи

Сливи розділіть навпіл, яблука наріжте скибочками. Розкладіть їх в один шар на пергамент та збризніть лимонним соком. Поставте до морозилки на дві-три години. Потім пересипте до пакету.

Використовуйте: для пирогів, вівсянки, компотів.

Зберігання: 8–10 міс.

Зелень (кріп/петрушка/базилік)

Дрібно наріжте зелень — можна всю разом, можна окремо. Заморожуйте або сухою в контейнері або кубиками з олією/водою у формах для льоду.

Використовуйте: для супів, гарнірів, соусів.

Зберігання: 6–8 міс.

Кулінарка також поділилася своїми лайфгаками у заморожуванні продуктів:

  • спочатку підморозьте окремо в один шар, щоб не злипались, а потім розкладайте по пакетах чи контейнерах;

  • пакети і контейнери наповнюйте не більше ніж на 80%;

  • маркуйте все: напишіть назву продукту та дату.

Нагадаємо, ми писали про те, як як правильно заморозити лисички, щоб гриби зберегли смак та аромат.

