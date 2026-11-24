Як правильно зберігати вершкове масло, щоб воно довше не псувалося / © pexels.com

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Вершкове масло може залишатися свіжим упродовж кількох місяців, однак неправильне зберігання здатне значно скоротити цей термін. Важливу роль відіграють температура, упаковка та навіть наявність солі у складі продукту.

Про це пише видання Martha Stewart.

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За словами директорки із забезпечення якості Cabot Creamery Меган Олсен, солоне вершкове масло можна зберігати в холодильнику до шести місяців від дати виробництва, а несолоне — до чотирьох. Водночас варто орієнтуватися на термін придатності, зазначений виробником на упаковці.

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Солоне масло довше зберігає свіжість завдяки тому, що сіль є природним консервантом та стримує розмноження бактерій.

Як правильно зберігати вершкове масло в холодильнику

Щоб продукт якомога довше не втрачав смакових властивостей, експерти рекомендують дотримуватися кількох правил:

зберігати масло в оригінальній упаковці або герметичному контейнері;

не класти його на дверцята холодильника, де температура постійно коливається;

підтримувати температуру в холодильнику не вище +4 °C;

користуватися чистим ножем, щоб уникнути забруднення продукту.

Крім того, вершкове масло легко поглинає сторонні запахи. Через пошкоджену або відкриту упаковку воно може набути присмаку цибулі чи часнику.

Чи можна зберігати вершкове масло без холодильника

За рекомендаціями Міністерства сільського господарства США, вершкове масло можна тримати за кімнатної температури не довше одного-двох днів.

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Однак Олсен радить залишати поза холодильником лише солоне масло. Для цього варто використовувати закриту маслянку, яку необхідно тримати подалі від джерел тепла та прямих сонячних променів.

Як зрозуміти, що вершкове масло зіпсувалося

Кислий запах, зміна кольору та поява плісняви свідчать про те, що продукт час викинути. Під впливом тепла, світла та кисню масло також може набувати гіркого або мильного присмаку.

Водночас професорка з безпеки харчових продуктів Вашингтонського державного університету Сьюзі Крейг наголошує, що відсутність неприємного запаху чи видимих змін не гарантує відсутності шкідливих бактерій.

Чи можна заморожувати вершкове масло

Заморожування допомагає подовжити термін зберігання продукту. Експерти радять залишати масло в заводській упаковці, додатково помістивши його в герметичний пакет для заморожування.

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Щоб продукт не втратив своїх смакових властивостей, його рекомендують використати протягом шести-дев’яти місяців.

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