Панакота. / © Credits

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Панакота з полуницею - один із найулюбленіших літніх десертів. Він не потребує складних інгредієнтів, а поєднання молочно-вершкової основи з ароматною полуницею створює ідеальний смаколик для спекотних днів.

ТСН.ua підготував рецепт від шеф-кухаря Володимира Ярославського.

Інгредієнти:

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300 г вершків 30-35%

200 г молока 2.5-3.2%

50 г + 30 г цукру

пів ванільної палички

10 г желатину

500 г полуниці

лимонний сік

Приготування

Залийте желатин холодною водою, аби він набух. На 10 г використайте 25 г води. У сотейнику змішайте вершки з молоком та цукром. Додайте ваніль. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Після цього зніміть з вогню. Додаю желатин, аби він розчинився. Охолодіть суміш. Холодну вершково-молочну перелийте у велику форму. Поставте до холодильник на 6-8 годин. Половину полуниці наріжте довільними скибками. Іншу половину покладіть до сотейника, змішайте з цукром та лимонним соком. Доведіть до кипіння і перебийте бленлером. Подавайте панакоту порційно. Поріжте на невеликі шматки. Один покладіть на тарілку, полийте полуничним кюлі та зверху покладіть свіжу полуницю.

Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептом десерту з полуницею - тирамісу, який стане вашим фаворитом літа.

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