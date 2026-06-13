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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
298
Час на прочитання
1 хв

Вершковий десерт з полуницею — простий рецепт, який завжди вдається

Панакота з полуницею готується з простих інгредієнтів, але має вигляд і смак справжнього ресторанного частування.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Панакота.

Панакота. / © Credits

Панакота з полуницею - один із найулюбленіших літніх десертів. Він не потребує складних інгредієнтів, а поєднання молочно-вершкової основи з ароматною полуницею створює ідеальний смаколик для спекотних днів.

ТСН.ua підготував рецепт від шеф-кухаря Володимира Ярославського.

Інгредієнти:

  • 300 г вершків 30-35%

  • 200 г молока 2.5-3.2%

  • 50 г + 30 г цукру

  • пів ванільної палички

  • 10 г желатину

  • 500 г полуниці

  • лимонний сік

Приготування

  1. Залийте желатин холодною водою, аби він набух. На 10 г використайте 25 г води.

  2. У сотейнику змішайте вершки з молоком та цукром. Додайте ваніль. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Після цього зніміть з вогню. Додаю желатин, аби він розчинився. Охолодіть суміш.

  3. Холодну вершково-молочну перелийте у велику форму. Поставте до холодильник на 6-8 годин.

  4. Половину полуниці наріжте довільними скибками. Іншу половину покладіть до сотейника, змішайте з цукром та лимонним соком. Доведіть до кипіння і перебийте бленлером.

  5. Подавайте панакоту порційно. Поріжте на невеликі шматки. Один покладіть на тарілку, полийте полуничним кюлі та зверху покладіть свіжу полуницю.

Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептом десерту з полуницею - тирамісу, який стане вашим фаворитом літа.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
298
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