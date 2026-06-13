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Вершковий десерт з полуницею — простий рецепт, який завжди вдається
Панакота з полуницею готується з простих інгредієнтів, але має вигляд і смак справжнього ресторанного частування.
Панакота з полуницею - один із найулюбленіших літніх десертів. Він не потребує складних інгредієнтів, а поєднання молочно-вершкової основи з ароматною полуницею створює ідеальний смаколик для спекотних днів.
ТСН.ua підготував рецепт від шеф-кухаря Володимира Ярославського.
Інгредієнти:
300 г вершків 30-35%
200 г молока 2.5-3.2%
50 г + 30 г цукру
пів ванільної палички
10 г желатину
500 г полуниці
лимонний сік
Приготування
Залийте желатин холодною водою, аби він набух. На 10 г використайте 25 г води.
У сотейнику змішайте вершки з молоком та цукром. Додайте ваніль. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Після цього зніміть з вогню. Додаю желатин, аби він розчинився. Охолодіть суміш.
Холодну вершково-молочну перелийте у велику форму. Поставте до холодильник на 6-8 годин.
Половину полуниці наріжте довільними скибками. Іншу половину покладіть до сотейника, змішайте з цукром та лимонним соком. Доведіть до кипіння і перебийте бленлером.
Подавайте панакоту порційно. Поріжте на невеликі шматки. Один покладіть на тарілку, полийте полуничним кюлі та зверху покладіть свіжу полуницю.
Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептом десерту з полуницею - тирамісу, який стане вашим фаворитом літа.