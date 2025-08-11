Вершинна гниль томатів: чим обробити, щоб врятувати врожай

Вершинна гниль томатів

Для багатьох садівників, які з нетерпінням чекають свого першого врожаю томатів, поява вершинної гнилі може стати справжнім розчаруванням. Ця проблема змушує викидати плоди прямо з куща, але насправді вона не є хворобою і легко піддається профілактиці та лікуванню., вважають досвідчені садівники.

Що таке вершинна гниль та її причини

Вершинна гниль — це не грибкове чи бактеріальне захворювання, а фізіологічний розлад, спричинений дефіцитом кальцію в плодах. Симптоми проявляються на верхівці плода у вигляді невеликої водянистої плями, яка з часом збільшується, темнішає та стає сухою і шкірястою. Важливо розуміти, що це ураження є незворотним, і пошкоджений плід вже не вдасться врятувати.

Основна причина полягає в нездатності рослини засвоїти кальцій та доставити його до плодів у достатній кількості. Найчастіше це відбувається через нестабільний режим поливу: різкі перепади вологості ґрунту, коли періоди посухи змінюються рясним зволоженням, порушують механізм поглинання мінералів. Крім того, на засвоєння кальцію можуть негативно впливати надлишок інших мінералів (зокрема калію чи магнію) або низький рівень pH ґрунту.

Як відрізнити вершинну гниль від фітофтори

Часто городники помилково плутають вершинну гниль із фітофторою, що призводить до неправильного лікування. Відрізнити їх дуже легко, якщо звернути увагу на основні ознаки:

Вершинна гниль проявляється лише на плодах. Зазвичай ви помічаєте її на кінчику помідора, де раніше була квітка. У цьому місці з’являється велика, суха, коричнева або чорна пляма, яка на дотик здається шкірястою. Важливо, що ця хвороба не зачіпає решту рослини: листя та стебла залишаються повністю здоровими.

Фітофтора, навпаки, є грибковим захворюванням, яке швидко поширюється по всій рослині. Вона починається з листя та стебел, де виникають мокрі бурі плями. Згодом хвороба переходить на плоди, і за умов високої вологості на них може з’явитися білий наліт.

Вершинна гниль томатів: чим обробити

Навіть якщо ви помітили ознаки вершинної гнилі, панікувати не варто. Хоча пошкоджені плоди вже не вдасться врятувати, можна запобігти ураженню решти врожаю. Почніть з видалення всіх плодів з ознаками гнилі — вони вже не визріють і будуть лише забирати сили у рослини.

Для швидкого ефекту, на думку агронома, рослину потрібно обробити спреєм із хелатного кальцію. Кальцій у цій формі засвоюється майже миттєво, що дозволяє швидко захистити плоди, які ще тільки формуються. Як альтернативу або додатковий захід можна застосувати кореневе підживлення кальцієвою селітрою, але у трохи меншій концентрації — 15 г на 10 л води, щоб не спричинити надлишок азоту.

Профілактика: дешево та ефективно

Запобігти вершинній гнилі набагато легше та ефективніше, ніж лікувати її. Ключ до успіху — підтримання стабільної вологості ґрунту та доступності кальцію. Перш за все, слід встановити регулярний полив, зволожуючи рослини раз на 2–3 дні, залежно від погоди, не допускаючи повного пересихання. Мульчування ґрунту також чудово допомагає зберегти вологу та стабільну температуру, що критично важливо для нормального засвоєння мінералів.

Додатковою та дуже дієвою профілактикою є підживлення кальцієвою селітрою. Перше підживлення слід провести приблизно через два тижні після висадки розсади у відкритий ґрунт, а друге — коли почне квітнути друга грона. Розчин готують із розрахунку 20 г добрива на 10 л води.