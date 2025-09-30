Весь TikTok в захваті від неймовірного танцю "Черепахи та Зайці" з Пекіна: що він означає

Танець «Зайців і черепах» з Пекіна / © скрін з відео

Постановка була створена Пекінським центром мистецтв Mengqi під керівництвом хореографа Цао Лея і цього літа здобула перше місце на 19-му Пекінському танцювальному конкурсі. Після повторного показу наприкінці липня ролик розлетівся соцмережами і швидко вийшов за межі Китаю.

На сцені — десятки дітей у костюмах пухнастих кроликів та повільних черепах. Стара басня перетворюється на яскравий спектакль: зайці синхронно стрибають, а черепахи рухаються спокійно, але вперто. Усе це під супровід енергійної музики, яку глядачі називають “залипальною”.

“Я переглядав цей ролик разів двадцять, і мелодія не виходить з голови,” — пишуть у коментарях.

Кліпи швидко стали вірусними: користувачі TikTok захоплюються, наскільки переконливо діти перевтілюються у тварин.

“Зайці виглядають як справжні зайці,” — зазначають глядачі.

Багато хто намагається повторити хореографію, але зізнається: рухи значно складніші, ніж здаються на перший погляд. Стрибки та перестроювання потребують сили, гнучкості та неймовірної витривалості.

Крім загального захоплення талановитими дітьми, з’явилися інтерпретації, що постановка — не лише сучасна версія басні, а й алегорія китайської освітньої системи.

Посеред танцю на сцені з’являються стопки підручників, а в музиці звучать слова: “я не можу відпочивати”, “у мене немає часу”. У цій інтерпретації “зайці” символізують дітей, яким легко дається навчання і від яких очікують постійних успіхів, а “черепахи” — тих, хто компенсує нестачу здібностей наполегливою працею.

“Але ми знаємо: коли танцюристи покидають сцену, гонка продовжується у реальному житті. Бескінечні черепахи та зайці так і не знімуть свої панцирі та вушка, і все ще біжать наперегонки,” — розмірковують користувачі TikTok.

Фінал додає драматизму: одна черепаха дістається фінішу, а багато дітей залишаються на підлозі — символ тих, хто вигорів і не витримав гонки. Потім усі танцюристи знімають вушка та панцирі, ніби звільняючись від нав’язаних ярликів і суперництва.