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Саджанці в квітні: які плодові та декоративні дерева приживуться найкраще
Садівництво є важливим і перспективним напрямком сільського господарства.
Весна — найкращий час для висаджування плодових і декоративних дерев, адже ґрунт уже достатньо прогрітий, а рослини встигають адаптуватися до нового місця до літньої спеки. Проте слід враховувати регіональні особливості клімату, щоб вибрати оптимальний час для посадки.
Детальніше читайте в матеріалі TCH.ua.
Плодові дерева висаджують після настання стійкого тепла, коли температура ґрунту досягає 10–12°C.
Які плодові дерева висаджують навесні
Весняна посадка — це запорука гарного врожаю та швидкої адаптації дерев. Однак важливо враховувати особливості вашого регіону, тип ґрунту та сумісність сортів. Ось найпопулярніші плодові дерева, які варто садити навесні:
Яблуні — ідеальний вибір для різних кліматичних зон. Навесні вони швидко вкорінюються та добре розвиваються.
Персики та нектарини — люблять тепло, тому для них важливо вибрати сонячне місце без протягів. •
Вишні та черешні — не лише радують навесні розкішним цвітінням, але й дають смачні плоди влітку.
Абрикоси — добре ростуть у сонячних місцях із дренованим ґрунтом і дають урожай уже через кілька років.
Алича та кизил — менш поширені, але стійкі до хвороб і можуть рости навіть у посушливих умовах. •
Шовковиця — потребує теплого клімату, проте добре адаптується та плодоносить навіть у міських умовах.
До якого часу можна садити плодові дерева навесні
Оптимальні терміни залежать від регіону України: На півдні (Одещина, Херсонщина) краще садити на початк квітня. У центральних областях — середина квітня — початок травня. На півночі (Чернігівщина, Житомирщина) — кінець квітня — травень.
Важливо висаджувати дерева до початку активного цвітіння, щоб вони змогли укоренитися та адаптуватися до нового місця.
Важливі нюанси посадки
Дерева висаджують у ґрунт на глибину 40–60 см, а кущі — на 20–30 см.
Місце має бути добре освітленим і захищеним від холодних вітрів.
Ґрунт повинен бути добре дренованим, щоб уникнути застою води.
Не варто висаджувати дерева у низинах, де може накопичуватися холодне повітря.
Дотримання цих рекомендацій допоможе забезпечити швидке укорінення саджанців і гарний розвиток дерев у майбутньому.
Нагадаємо, що можна садити у Вербний тиждень і в які дні краще це робити.