Саджанці в квітні: які плодові та декоративні дерева приживуться найкраще

Весняна посадка дерев у квітні: найкращі плодові та декоративні культури для вашого саду, що добре адаптуються до кліматичних умов / © Unsplash

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Весна — найкращий час для висаджування плодових і декоративних дерев, адже ґрунт уже достатньо прогрітий, а рослини встигають адаптуватися до нового місця до літньої спеки. Проте слід враховувати регіональні особливості клімату, щоб вибрати оптимальний час для посадки.

Детальніше читайте в матеріалі TCH.ua.

Плодові дерева висаджують після настання стійкого тепла, коли температура ґрунту досягає 10–12°C.

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Які плодові дерева висаджують навесні

Весняна посадка — це запорука гарного врожаю та швидкої адаптації дерев. Однак важливо враховувати особливості вашого регіону, тип ґрунту та сумісність сортів. Ось найпопулярніші плодові дерева, які варто садити навесні:

Яблуні — ідеальний вибір для різних кліматичних зон. Навесні вони швидко вкорінюються та добре розвиваються.

Персики та нектарини — люблять тепло, тому для них важливо вибрати сонячне місце без протягів. •

Вишні та черешні — не лише радують навесні розкішним цвітінням, але й дають смачні плоди влітку.

Абрикоси — добре ростуть у сонячних місцях із дренованим ґрунтом і дають урожай уже через кілька років.

Алича та кизил — менш поширені, але стійкі до хвороб і можуть рости навіть у посушливих умовах. •

Шовковиця — потребує теплого клімату, проте добре адаптується та плодоносить навіть у міських умовах.

До якого часу можна садити плодові дерева навесні

Оптимальні терміни залежать від регіону України: На півдні (Одещина, Херсонщина) краще садити на початк квітня. У центральних областях — середина квітня — початок травня. На півночі (Чернігівщина, Житомирщина) — кінець квітня — травень.

Важливо висаджувати дерева до початку активного цвітіння, щоб вони змогли укоренитися та адаптуватися до нового місця.

Важливі нюанси посадки

Дерева висаджують у ґрунт на глибину 40–60 см, а кущі — на 20–30 см.

Місце має бути добре освітленим і захищеним від холодних вітрів.

Ґрунт повинен бути добре дренованим, щоб уникнути застою води.

Не варто висаджувати дерева у низинах, де може накопичуватися холодне повітря.

Дотримання цих рекомендацій допоможе забезпечити швидке укорінення саджанців і гарний розвиток дерев у майбутньому.

Нагадаємо, що можна садити у Вербний тиждень і в які дні краще це робити.