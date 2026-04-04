Весняне прибирання загрожує домашнім улюбленцям: як уникнути отруєнь та болісних опіків

Із початком сезону весняного прибирання власників котів і собак закликають бути обережними під час використання побутової хімії. Деякі засоби для чищення можуть становити серйозну небезпеку для домашніх улюбленців і спричиняти опіки або проблеми зі шлунком.

Про це повідомило видання Express.

Ветеринари звертають увагу на те, що ризик виникає навіть без прямого контакту з концентрованими речовинами. Зокрема, небезпечно пускати тварин на щойно вимиту підлогу, якщо вона ще волога. У такому разі улюбленці фактично контактують із залишками хімічних розчинів.

Як пояснила ветеринарка Еймі Ворнер, подушечки лап швидко вбирають подразники. Після цього собаки й коти інстинктивно вилизують лапи, і речовини потрапляють до організму. Це може призвести до подразнення слизових оболонок.

Фахівці також наголошують на небезпеці бензалконію хлориду — компонента, який часто міститься у засобах для миття підлоги, антибактеріальних спреях, очищувачах для терас і навіть деяких пом’якшувачах тканини. Його концентрація може відрізнятися, але навіть у помірних дозах він здатен викликати негативні реакції.

Серед симптомів, які можуть свідчити про контакт тварини з такими речовинами, ветеринари називають слинотечу, зниження апетиту, запалення шкіри та випадіння шерсті. У разі впливу більш концентрованих засобів можливі хімічні опіки.

Щоб зменшити ризики, фахівці радять не дозволяти тваринам заходити до приміщень, де щойно проводилося прибирання, доки поверхні повністю не висохнуть і не провітряться. Йдеться не лише про відчуття сухості на дотик — важливо, щоб залишки засобів повністю зникли з поверхонь.

Також рекомендується перевіряти склад мийних засобів і звертати увагу на наявність бензалконію хлориду. Якщо такий компонент є, слід уникати будь-якого контакту тварини з обробленими поверхнями, поки вони вологі.

У разі використання концентрованих засобів для миття підлоги ветеринари радять додатково промити поверхню чистою водою. Це допоможе зменшити залишкову кількість хімікатів.

Якщо є підозра, що тварина контактувала з небезпечними речовинами, необхідно діяти швидко: промити лапи теплою водою та звернутися до ветеринара. Також бажано мати при собі інформацію про засіб, з яким був контакт, зокрема фото етикетки, щоб лікар міг оцінити можливі ризики та надати допомогу.

