Весняне рівнодення 2026 року: дізнайтесь, чому цього дня обов’язково треба зустріти сонце

Що таке весняне рівнодення і чому воно важливо

Науково рівнодення — це момент, коли центр Сонця перетинає небесний екватор Землі. День і ніч стають майже рівними, а світловий день поступово перемагає темряву. Цього року рівнодення настане 20 березня о 16:45 за київським часом.

Навіть невелика різниця між днем і ніччю не зменшує значення цього дня: після рівнодення світло починає домінувати, а темрява відступає до літнього сонцестояння.

Традиції та символіка, що дійшли до нас

Весняне рівнодення — це баланс, пробудження і відродження. З давніх-давен люди помічали: день, коли світло зрівнює темряву, — особливий.

У Центральній та Західній Азії рівнодення святкують Навруз — Новий рік, який символізує пробудження землі, родючість і надію на врожай. Святкування супроводжується прибиранням дому, приготуванням святкових страв і родинними зустрічами.

В європейських традиціях цей день був пов’язаний із родючістю та шануванням природних сил. Люди закликали тепло, проводили обряди пробудження землі, співали пісні та виходили на пагорби зустрічати Сонце.

У слов’янських землях весняне рівнодення теж було особливим: воно символізувало перемогу світла над зимовою темрявою. Наші предки розпалювали вогнища, співали веснянки та гаївки, випікали фігурки птахів — «жайворонків», щоб закликати тепло і добрий урожай.

Цікаво, що всесвітньо відома різдвяна пісня Carol of the Bells виникла з української веснянки «Щедрик» Миколи Леонтовича, яку наші предки співали саме навесні, зустрічаючи новий рік.

Сучасні ритуали та практичні поради

Сьогодні весняне рівнодення — це не лише про традиції, а й про внутрішнє оновлення. Це момент підбити підсумки, очистити простір і налаштуватися на нові цілі.

Що можна зробити у день рівнодення:

зустріти схід або захід сонця — символ нового початку;

записати на папері те, від чого хочете відмовитися, і знищити його;

прогулятися на природі та усвідомлено «відпустити старе»;

підбити підсумки року і визначити перші кроки до бажаних змін;

навести порядок у домі — фізичний порядок допомагає впорядкувати думки.

Це ідеальний день, щоб поставити собі наміри: 3–5 конкретних змін, які ви хочете реалізувати. Формулюйте їх позитивно — «почати», а не «перестати», і визначте маленькі кроки до їх виконання.

Весняне рівнодення 2026 року — це шанс почати новий життєвий цикл. Наші предки закликали тепло піснями й обрядами, ми можемо повторити їх досвід: зустріти Сонце, відчути енергію світла і дозволити весні увійти у своє життя.