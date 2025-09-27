ТСН у соціальних мережах

88
2 хв

Весняне цвітіння починається восени: які квіти посадити вже сьогодні, щоб сад був казковим після зими

Осінь — чудовий сезон для висаджування квітів, які прикрасять сад у новому році. Тюльпани, нарциси, крокуси та інші цибулинні не потребують складного догляду й тішать садівників рясним цвітінням навесні та влітку.

Тетяна Мележик
Які квіти садити восени

Які квіти садити восени / © Pixabay

Осінь — це не лише час цибулинних квітів. У цей період садівники також ділять і пересаджують кореневища багаторічників, зокрема півоній чи дельфініумів, які влітку щедро дарують розкішні бутони. Саме восени можна подбати і про холодостійкі однорічники — айстри та календулу. Їх висівають під зиму, щоб весною отримати швидкі сходи та пишне тривале цвітіння.

Правильно підібрані рослини й дотримання техніки висаджування — запорука того, що ваш сад наступного року засяє яскравими барвами та буде тішити око з перших теплих днів. Тож розгляньмо, які квіти варто посадити восени, щоб вони стали справжньою окрасою ділянки.

Тюльпани — класика осіннього висаджування. Їхні цибулини висаджують на глибину 10–15 см у легкий та добре дренований ґрунт. Вони чудово приживаються й люблять сонячні місця. Вже у квітні ваш сад оживе барвистим розмаїттям — від ніжно-білих відтінків до насичених червоних, створюючи святкову атмосферу.

Нарциси — ще одні фаворити весняних клумб. Витончені білі та золотаві квіти з тонким ароматом висаджують у вересні–жовтні, заглиблюючи цибулини на 10 см. Вони морозостійкі, невибагливі й навіть відлякують гризунів, тож стають не лише прикрасою, а й природним захисником саду.

Крокуси — маленькі провісники весни, які першими пробиваються крізь залишки снігу. Їхні фіолетові, жовті чи білі квіти висаджують восени на глибину 5–8 см. Вони дарують клумбам та газонам природний шарм і не потребують складного догляду, що робить їх ідеальними для новачків.

Гіацинти вражають густими суцвіттями й насиченим ароматом, який огортає сад навесні. Ці квіти висаджують на глибину 10–12 см у сонячних або злегка затінених місцях. Вони тішать різнобарв’ям — від глибокого синього до ніжного рожевого. Гіацинти потребують помірного поливання й захисту від надмірної вологи, але натомість стають справжнім акцентом у садовій композиції.

Півонії — королеви літа. Їхні розлогі кущі з пишними квітами пересаджують або ділять саме восени, щоб рослини встигли вкоренитися до холодів. Виберіть для них сонячну ділянку з родючим ґрунтом, адже півонії не люблять частих пересаджень. Посаджені правильно, вони десятиліттями прикрашатимуть сад розкішними квітами.

Айстри та календула — холодостійкі однорічники, які висівають наприкінці жовтня. Навесні вони швидко проростають, даруючи саду барви й життя. Айстри тішать великою палітрою кольорів, а яскраво-помаранчеві суцвіття календули додають теплих акцентів і навіть мають лікувальні властивості. Ці рослини ідеально підходять для створення легких і невимушених садових композицій.

88
