Весняні морози загрожують абрикосам: що робити, щоб не втратити плоди

Весняний догляд за абрикосами: як захистити дерева від морозів, хвороб і шкідників, щоб зберегти врожай фруктів / © Unsplash

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Весняна погода може бути непередбачуваною, і навіть у квітні на термометрах можуть з’явитися мінусові температури. Якщо абрикоси вже зацвіли, раптові заморозки можуть призвести до втрати врожаю.

Усі подробиці в матеріалі TCH.ua.

Садівники зазначають, що дерева можуть витримати температуру до -2°C, однак сильніші морози можуть пошкодити квіти та зав’язі. Щоб цього не сталося, варто обробити дерева спеціальними препаратами, які допоможуть їм пережити стрес.

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Фахівці радять не використовувати вогнища, а натомість підготувати дерева за допомогою спеціальних стимуляторів-антистресів. Їх слід застосовувати за добу до заморозків і через добу після них.

Найефективнішими є препарати з амінокислотами, наприклад:

Мегафол.

Амалгерол Ессенс.

Ізабіон.

Якщо ці препарати містять рослинні екстракти, антиоксиданти або морські водорості, вони ще краще допоможуть деревам перенести стрес від похолодання.

Боротьба зі шкідниками абрикосів

Абрикоси можуть страждати не лише від погоди, а й від небезпечних шкідників. Найпоширенішими з них є:

Шовковицевий шовкопряд – пошкоджує листя та плоди, залишаючи характерні сліди. Для боротьби використовують препарати на основі абемектину.

Червець-самець – пошкоджує кору гілок і стовбура. Проти нього ефективні феромонові пастки, які зупиняють розмноження шкідника.

Для комплексного захисту слід застосовувати біоінсектициди, які не шкодять корисним комахам та екології.

Як захистити абрикоси від хвороб

Окрім шкідників, абрикоси часто страждають від грибкових інфекцій, особливо якщо саджанці висаджені у вологих місцях.

Щоб уникнути захворювань, важливо дотримуватися таких правил:

Побілка стовбура навесні або восени вапном із мідним купоросом.

Обробка дерев від хвороб 3–4 рази на сезон препаратами: Скор, Топаз, Абіга-Пік, бордоська рідина, мідний і залізний купорос.

Санітарна обрізка для захисту від шкідників і покращення вентиляції.

Регулярний полив, щоб дерево не страждало від дефіциту вологи.

Розпушування ґрунту для покращення аерації кореневої системи.

Прополювання бур’янів, які можуть стати осередком розмноження шкідників.

Збір і знищення опалого листя восени, щоб запобігти розвитку хвороб.

Дотримання цих правил допоможе забезпечити сильний імунітет дерев і зберегти врожай абрикосів.

Нагадаємо, які плодові та декоративні дерева приживуться найкраще у квітні.