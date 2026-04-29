Весняний салат з огірків — ніжний, свіжий і дуже смачний

Салат. / © Credits

Реклама

З’явилися перші тепличні огірки, а тому настав ідеальний час для легких сезонних салатів. Адже зараз хочеться чогось свіжого, простого й максимально домашнього, що не перевантажує, але добре смакує.

ТСН.ua підготував рецепт легкого салату від кулінарки Ольги Рябенко.

Цей салат легко готується і чудово підходить для щоденного меню. Хрусткі огірки, варені яйця, твердий сир і кріп створюють ніжне поєднання смаку, а йогуртова заправка з часником додає легкої пікантності.

Реклама

Інгредієнти:

4-5 невеликих свіжих огірків

3 варені яйця

70 г твердого сиру

3 ст. л. консервованої кукурудзи

кріп

Інгредієнти для соусу:

3 ст. л. йогурту

1 зубчик часнику

сіль, перець

Приготування

Яйця відваріть та поріжте. Також наріжте сир та огірки. Додайте дрібно нарізаний кріп і кукурудзу. Для приготування соусу змішайте йогурт, подрібнений часник, сіль, перець. Заправте салат соусом, посоліть, поперчіть та добре перемішайте.

Нагадаємо, ми писали про те, як приготувати весняний салат із редискою.

Новини партнерів