- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 75
- Час на прочитання
- 1 хв
Весняний салат з огірків — ніжний, свіжий і дуже смачний
Коли хочеться чогось легкого, але водночас ситного — цей салат стає ідеальним рішенням.
З’явилися перші тепличні огірки, а тому настав ідеальний час для легких сезонних салатів. Адже зараз хочеться чогось свіжого, простого й максимально домашнього, що не перевантажує, але добре смакує.
ТСН.ua підготував рецепт легкого салату від кулінарки Ольги Рябенко.
Цей салат легко готується і чудово підходить для щоденного меню. Хрусткі огірки, варені яйця, твердий сир і кріп створюють ніжне поєднання смаку, а йогуртова заправка з часником додає легкої пікантності.
Інгредієнти:
4-5 невеликих свіжих огірків
3 варені яйця
70 г твердого сиру
3 ст. л. консервованої кукурудзи
кріп
Інгредієнти для соусу:
3 ст. л. йогурту
1 зубчик часнику
сіль, перець
Приготування
Яйця відваріть та поріжте. Також наріжте сир та огірки. Додайте дрібно нарізаний кріп і кукурудзу.
Для приготування соусу змішайте йогурт, подрібнений часник, сіль, перець.
Заправте салат соусом, посоліть, поперчіть та добре перемішайте.
Нагадаємо, ми писали про те, як приготувати весняний салат із редискою.