Весняний секрет садівників: що сипати під вишню і черешню в березня, щоб через 3 місяці гілки "лягали" від плодів

Як отримати великий урожай вишні і черешні / © pexels.com

Експерти радять враховувати вік дерева. Молоді саджанці навесні зазвичай не потребують додаткового підживлення: при посадці вони вже отримали всі необхідні поживні речовини. Активно плодючі дерева слід підживлювати 3–4 рази на рік, а старим деревам (від 7 років) зазвичай вистачає одного підживлення.

Весняне оброблення і захист від хвороб

Щоб дерева були здоровими і рясно плодоносили, навесні їх слід обробити 3% бордоською сумішшю. Вона не тільки захищає від грибкових хвороб, а й насичує рослину міддю. Для приготування розчину розчиніть у 10 літрах води по 300 г мідного купоросу та негашеного вапна.

Азотні добрива для активного росту

Перед цвітінням вишні та черешні потребують підживлення азотними добривами. Найпопулярніші варіанти — сечовина або аміачна селітра. Вони стимулюють ріст пагонів і формування бруньок.

Органічні добрива — природний вибір

Для дорослих дерев чудово підходять органічні добрива: компост, коров’як, перепрілий гній, курячий послід. Достатньо 1–2 кг перепрілого гною на дерево, розкиданого навколо кореневої зони. Свіжий гній не варто використовувати, бо він може обпалити коріння.

Важливість ґрунту

Щоб урожай був щедрим, вишня і черешня потребують нейтрального ґрунту. Закислення ґрунту часто призводить до поганого плодоношення, навіть якщо дерево регулярно підживлювати. Якщо земля закислена, її слід розкислити: на кожен квадратний метр вносять приблизно 300 г вапна або доломітового борошна.

Застосовуючи ці прості правила весняного догляду, ви забезпечите своїм вишням і черешням здоров’я, рясне цвітіння і мегаврожай вже цього літа.