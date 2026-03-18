Весняний тренд 2026: французький боб, який змінить твою зачіску — кому пасує та як укладати

Є стрижки «на один вихід», а є ті, які формують стиль на роки. Французький боб належить до другого типу: невимушений, але виразний, простий у догляді, але з характером. Він не нав’язує увагу, а підкреслює риси обличчя і стиль.

Тетяна Мележик
Стрижка французький боб

Стрижка французький боб / © pexels.com

Французький боб — коротка або середньокоротка стрижка до лінії щелепи з м’якою лінією зрізу та природним рухом волосся. Часто додають чубчик: прямий, рваний або «шторки». Стрижка має природний вигляд, навіть якщо волосся висохло без укладання.

Відмінності від інших бобів

  • Blunt bob — чітка лінія зрізу, французький — м’якший.

  • Long bob — довший, закриває ключиці, французький відкриває шию.

  • Shaggy bob — рваний і шаруватий, французький — стриманіший.

Кому пасує

  1. Овальне обличчя — підходить будь-який варіант.

  2. Витягнуте — чубчик і довжина до щелепи збалансовують пропорції.

  3. Кругле — довший боб або зміщений проділ.

  4. Квадратне — м’які хвилі та градуювання пом’якшують кути.

Французький боб підходить для тонкого, прямого та злегка хвилястого волосся. Для кучерявого потрібна точна довжина й техніка майстра.

Укладання і догляд

  1. Сушіння: природне або феном.

  2. Засоби: текстурувальний спрей, крем для кінчиків, сухий шампунь.

  3. Частота стрижки: кожні 6–10 тижнів, чубчик — за потреби.

Французький боб ідеально підлаштовується під міський ритм: шапки, транспорт, волога погода не псують форму. Ця стрижка знову в тренді завдяки поєднанню стилю, простоти та практичності.

