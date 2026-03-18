Весняний тренд 2026: французький боб, який змінить твою зачіску — кому пасує та як укладати
Є стрижки «на один вихід», а є ті, які формують стиль на роки. Французький боб належить до другого типу: невимушений, але виразний, простий у догляді, але з характером. Він не нав’язує увагу, а підкреслює риси обличчя і стиль.
Французький боб — коротка або середньокоротка стрижка до лінії щелепи з м’якою лінією зрізу та природним рухом волосся. Часто додають чубчик: прямий, рваний або «шторки». Стрижка має природний вигляд, навіть якщо волосся висохло без укладання.
Відмінності від інших бобів
Blunt bob — чітка лінія зрізу, французький — м’якший.
Long bob — довший, закриває ключиці, французький відкриває шию.
Shaggy bob — рваний і шаруватий, французький — стриманіший.
Кому пасує
Овальне обличчя — підходить будь-який варіант.
Витягнуте — чубчик і довжина до щелепи збалансовують пропорції.
Кругле — довший боб або зміщений проділ.
Квадратне — м’які хвилі та градуювання пом’якшують кути.
Французький боб підходить для тонкого, прямого та злегка хвилястого волосся. Для кучерявого потрібна точна довжина й техніка майстра.
Укладання і догляд
Сушіння: природне або феном.
Засоби: текстурувальний спрей, крем для кінчиків, сухий шампунь.
Частота стрижки: кожні 6–10 тижнів, чубчик — за потреби.
Французький боб ідеально підлаштовується під міський ритм: шапки, транспорт, волога погода не псують форму. Ця стрижка знову в тренді завдяки поєднанню стилю, простоти та практичності.