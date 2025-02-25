Весняне обприскування саду: коли обробляти, чим, все, що потрібно знати

Березень вже на порозі. З настанням тепла рослини швидко оживають: на деревах і кущах, які ще вчора здавалися сплячими, починають набухати бруньки, і все навколо наповнюється життям. Однак разом із рослинами активізуються і численні шкідники та збудники хвороб, такі як довгоносики, квіткоїди, попелиці, а також захворювання, як-от клястероспоріоз, моніліоз, парша та борошниста роса. Щоб мінімізувати їхню шкоду або зовсім запобігти їх появі, необхідно вжити відповідних заходів. Одним із найефективніших способів захисту саду є своєчасне обприскування спеціальними препаратами.

Хоча існують різні методи боротьби з шкідниками та хворобами, багато садівників обирають хімічні засоби через їхню ефективність і простоту використання. Важливо пам'ятати про потенційну шкоду таких препаратів для навколишнього середовища, тварин і людей, тому застосовувати їх слід обережно та відповідально, "з розумом". Як ствреджують фахівці, основне правило — проводити обприскування в чотири етапи протягом весни, що дозволить забезпечити максимальний захист саду.

Коли обприскувати сад навесні

Важливо розуміти, що одноразове обприскування не дасть тривалого результату. Справа в тому, що джерела проблем знаходяться не лише у вашому саду, а й у навколишньому середовищі. Навіть якщо ви знищите шкідників і збудників хвороб на власній ділянці, вітер з легкістю принесе нову хвилю загроз. Саме тому весняні обробки потрібно проводити чотири рази, аби максимально убезпечити сад від повторного зараження.

Ще один важливий момент – починати обприскування слід якнайшвидше, щойно встановляться перші теплі дні. У кожному регіоні ці терміни відрізняються, тож називати конкретні дати не має сенсу. Головне – не пропустити момент, коли шкідники почнуть активно поширюватися. Якщо дати їм можливість розмножитися й захопити сад, подальша боротьба буде значно складнішою.

Календар обприскування саду

Перше обприскування - найголовніше

Перше оприскування дерев проводиться ранньою весною, до початку набрякання бруньок, при середньодобовій температурі близько +4°C. У цей період дерева та кущі ще перебувають у стані спокою, так само як і зимуючі шкідники та спори хвороб. Це дозволяє використовувати більш концентровані розчини препаратів без ризику пошкодити рослини. Однак слід уважно стежити за станом різних культур, оскільки, наприклад, якщо яблуня ще спить, то на чорній смородині бруньки вже можуть набрякати, і сильні розчини можуть їй зашкодити.

Препарати дл першого обприскування

Одним із найпопулярніших і перевірених засобів є бордоська рідина . Вона складається з двох основних компонентів – гашеного вапна та мідного купоросу, які змішуються у воді. Можна приготувати її самостійно, суворо дотримуючись пропорцій, А можна купити готовий набір - «Бордоська суміш». Для першого весняного обприскування слід застосовувати 3% розчин бордоської рідини.

Ще одним варіантом є використання залізного купоросу. Його розводять у воді з розрахунку 300–500 грамів на 10 літрів залежно від рівня зараженості саду. Яякщо проблема незначна, достатньо 300 грамів на відро води, а в разі серйозного ураження варто збільшити кількість до 500 грамів.

Деякі садівники віддають перевагу старому засобу «Нітрофен». Проте його застосування сьогодні викликає сумніви, адже, хоча він і демонструє високу ефективність, водночас є вкрай токсичним і шкідливим для здоров’я людини.

Усе більшої популярності набуває використання сечовини (карбаміду) у вигляді концентрованого розчину. Для його приготування беруть 700 грамів карбаміду на 10 літрів води, а для посилення ефекту можна додати ще 50 грамів мідного купоросу. Цей засіб не тільки знищує шкідників і спори грибкових хвороб, а й дещо сповільнює початок вегетації на 7–10 днів, що може врятувати квітучі дерева від весняних приморозків. По-друге, він виконує роль азотного добрива, яке навесні вкрай необхідне для активного росту рослин.

у вигляді концентрованого розчину. Для його приготування беруть 700 грамів карбаміду на 10 літрів води, а для посилення ефекту можна додати ще 50 грамів мідного купоросу. Цей засіб не тільки знищує шкідників і спори грибкових хвороб, а й дещо сповільнює початок вегетації на 7–10 днів, що може врятувати квітучі дерева від весняних приморозків. По-друге, він виконує роль азотного добрива, яке навесні вкрай необхідне для активного росту рослин. Ще одним засобом є препарат «30-В». Він вважається екологічно безпечним, оскільки не отруює шкідників, а створює на поверхні рослин захисну плівку, яка перекриває їм доступ до кисню. Варто зазначити, що цей препарат ефективний виключно проти комах-шкідників, але не допомагає у боротьбі із хворобами. Тому його варто використовувати в тих садах, де основною проблемою є саме шкідники.

Існує ще багато інших препаратів для весняної обробки, і головне при їх виборі – переконатися, що вони підходять для ранньовесняного застосування за низьких температур (від +4°C).