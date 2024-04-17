Весняні квіти — як правильно називати українською, забудьте про "маргаритки", "ландиші", "сірєнь"

За вікном – календарна весна, а насправді погода в деякі дні балує нас літом -- на ділянках, в садах, на квітниках розцвіли різномантіні квіти.

Але, чи знаєте ви, як правильно називаються ті чи інші квіточки? Багато хто з нас користується суржиком та називає квіти не правильно.

На думку мовознавця Олександра Авраменка, краса квітів в'яне, коли їх називають суржиковими словами.

Потрібно казати:

Ліс прикрашають не ландиші, а конвалії

Обабіч доріг жовтіють не одуванчики, а кульбаби.

У дворі людей зустрічає не сірєнь, а бузок.

Клумби рясніють не анютиними глазками, а зозулиними черевичками, або брАтками, які їх називають в народі.

Зозулині черевички

Правильно говорити:

не бархатці, а оксамитки чи чорнобривці або повняки.

не маргаритки, а стокротки (слово походить, до речі, з польської);

не ландиш, а конвалія.

Конвалії

І ще пару правильних назв літніх квітів:

Гладіолус – це косарик. Хоча чимало українців може уникати слово "гладіолус" як непритаманне нашій мові, але все ж таки в словниках воно зафіксоване.

Роза – це троянда.

Георгіна –це насправді жоржина

Ноготки – нагідки.

Васильки – волошки, блават.

Іриси – півники.

Піон – півонія.

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