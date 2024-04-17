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Весняні квіти — як правильно називати українською, забудьте про "маргаритки", "ландиші", "сірєнь"

Весняні квіти — як правильно називати українською, забудьте про "маргаритки", "ландиші", "сірєнь"

Весняні квіти

Як називаються весняні квіти: говоримо українською правильно

За вікном – календарна весна, а насправді погода в деякі дні балує нас літом -- на ділянках, в садах, на квітниках розцвіли різномантіні квіти.

Але, чи знаєте ви, як правильно називаються ті чи інші квіточки? Багато хто з нас користується суржиком та називає квіти не правильно.

На думку мовознавця Олександра Авраменка, краса квітів в'яне, коли їх називають суржиковими словами.

Потрібно казати:

  • Ліс прикрашають не ландиші, а конвалії
  • Обабіч доріг жовтіють не одуванчики, а кульбаби.
  • У дворі людей зустрічає не сірєнь, а бузок.
  • Клумби рясніють не анютиними глазками, а зозулиними черевичками, або брАтками, які їх називають в народі.
Зозулині черевички / ©
Зозулині черевички

Правильно говорити:

  • не бархатці, а оксамитки чи чорнобривці або повняки.
  • не маргаритки, а стокротки (слово походить, до речі, з польської);
  • не ландиш, а конвалія.
Конвалії / ©
Конвалії

І ще пару правильних назв літніх квітів:

  • Гладіолус – це косарик. Хоча чимало українців може уникати слово "гладіолус" як непритаманне нашій мові, але все ж таки в словниках воно зафіксоване.
  • Роза – це  троянда.
  • Георгіна –це насправді жоржина
  • Ноготки – нагідки.
  • Васильки – волошки, блават.
  • Іриси – півники.
  • Піон – півонія.

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