Весняні квіти — як правильно називати українською, забудьте про "маргаритки", "ландиші", "сірєнь"

Як називаються весняні квіти: говоримо українською правильно
За вікном – календарна весна, а насправді погода в деякі дні балує нас літом -- на ділянках, в садах, на квітниках розцвіли різномантіні квіти.
Але, чи знаєте ви, як правильно називаються ті чи інші квіточки? Багато хто з нас користується суржиком та називає квіти не правильно.
На думку мовознавця Олександра Авраменка, краса квітів в'яне, коли їх називають суржиковими словами.
Потрібно казати:
- Ліс прикрашають не ландиші, а конвалії
- Обабіч доріг жовтіють не одуванчики, а кульбаби.
- У дворі людей зустрічає не сірєнь, а бузок.
- Клумби рясніють не анютиними глазками, а зозулиними черевичками, або брАтками, які їх називають в народі.
Правильно говорити:
- не бархатці, а оксамитки чи чорнобривці або повняки.
- не маргаритки, а стокротки (слово походить, до речі, з польської);
- не ландиш, а конвалія.
І ще пару правильних назв літніх квітів:
- Гладіолус – це косарик. Хоча чимало українців може уникати слово "гладіолус" як непритаманне нашій мові, але все ж таки в словниках воно зафіксоване.
- Роза – це троянда.
- Георгіна –це насправді жоржина
- Ноготки – нагідки.
- Васильки – волошки, блават.
- Іриси – півники.
- Піон – півонія.
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