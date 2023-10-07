Ветеринар розповів про породи собак, яким взимку знадобиться теплий одяг

Справа в тому, що безшерстні та короткошерстні собаки не адаптовані до суворих зимових умов, які бувають в Україні в зимові місяці. Про які саме йдеться?

Так багато пород просто не здатні переносити холод. Їх вивели штучно у регіонах з теплим кліматом, тому в холодну пору року їм погодні умови не підходять. Це стосується практично всіх порід, які не мають шерсті. Зокрема, китайської хохлатої, ксолоїтцкуїнтлі та голого американського тер'єра.

Варто подбати про мисливські породи, адже вони досить активні та полюбляють побігати. Вони часто мають досить тонку шкіру, яка потрібна для ефективного рівня віддавання тепла. Тому взимку їх потрібно утеплювати. Насамперед, це стосується таких порід, як джек-рассел-тер'єр, хорта та лягава.

Яким породам собак потрібен одяг / Фото: Pexels

Що стосується порід з короткими лапками — коргі, такси — то у них живіт та шия розташовуються надто близько до землі, тому, коли на вулиці сніг або промерзла землі, вихованці можуть просто замерзнути.

Також необхідно захищати від холоду декоративні породи собак. Наприклад, стриженого пуделя.

А ось такі породи як сенбернари, ньюфаундленди, хаски, чау-чау, лайки не потрібно одягати взимку. Це досить великі собаки, які давно пристосувалися до змін кліматичних умов.

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