Ветеринари назвали продукти, якими категорично не можна годувати котів, і ось чому

Здоров'я домашніх тварин багато в чому залежить від раціону, деякі продукти можуть завдати шкоди кішкам, стати причиною розладу травлення і спровокувати появу серйозних захворювань.

Розповідаємо, чим не можна годувати котів, щоб не нашкодити їхньому здоров’ю.

Які продукти треба виключити з раціону котів: повний список

Жирне червоне м'ясо – свинина, баранина. Такі продукти погано засвоюються організмом тварини, підвищують навантаження на печінку, що може призвести до захворювання на панкреатит. Риба з кістками. Дрібні кістки можуть травмувати ротову порожнину тварини, а також стравохід і кишківник. Молоко. Дорослі коти часто страждають від непереносимості лактози, що викликає у тварин діарею та здуття. Хлібобулочні вироби. У таких продуктах містяться дріжджі, які викликають бродіння у шлунку. Шоколад і солодощі. Ласощі містять теобромін – речовину, яка вкрай токсична для кішок. Цибуля і часник. Ці овочі можуть спровокувати руйнування еритроцитів у крові та розвиток анемії. Авокадо, виноград, цитрусові, сира картопля. Так, цей перелік може здатися дивним, однак деякі пухнастики обожнюють сирі овочі та фрукти, які можуть стати причиною розладу травлення і навіть отруєння.

Чи можна постійно годувати кота сухим кормом

Якісний сухий корм є збалансованим харчуванням, призначеним для котів. Однак треба стежити за тим, щоб у тварини завжди був доступ до свіжої води. Нестача рідини в раціоні може призвести до захворювань нирок і сечовивідних шляхів.

Та якщо в основі харчування тварини – натуральні продукти, необхідно проконсультуватися з ветеринаром, щоб раціон був збалансованим і безпечним для вашого домашнього улюбленця.

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