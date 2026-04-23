Ветеринар назвав 3 найкращі породи собак для тих, хто заводить улюбленця вперше

Лабрадор-ретривер / © Associated Press

Ветеринар назвав три породи собак, які можуть стати вдалим вибором для людей, що вперше вирішили завести домашнього улюбленця. Серед них — ґрейгаунд, лабрадор-ретривер і бордер-тер’єр.

Про це повідомило видання Mirror.

За словами ветеринарного хірурга для дрібних тварин Тома, вибір першого собаки — важливе рішення, адже кожна порода має свої особливості, зокрема різний темперамент, розмір і потребу у фізичній активності.

Першим у списку Том назвав ґрейгаунда або будь-якого хорта. Попри стереотип про їхню надмірну активність фахівець зазначив, що ці собаки часто значно спокійніші, ніж здається. Вони можуть адаптуватися до різного способу життя: люблять як короткі швидкі пробіжки, так і тривалі прогулянки, а решту часу часто відпочивають. Крім того, за словами Тома, багато хортів потребують нової домівки. Водночас він попередив, що ця порода може мати проблеми з зубами, тому власникам варто приділяти увагу догляду за ротовою порожниною.

Другою породою ветеринар назвав лабрадора-ретривера. Він зауважив, що ці собаки енергійні, ласкаві та добре підходять для активних людей, навіть якщо житло не надто просторе. Водночас майбутнім власникам варто звертати увагу на здоров’я батьків цуценяти, зокрема на стан кульшових і ліктьових суглобів, адже порода схильна до певних спадкових проблем.

Третім у списку став бордер-тер’єр. Том назвав їх універсальними, веселими та невибагливими собаками, які підходять для різних стилів життя. За його словами, вони не потребують надмірного фізичного навантаження, а проблеми зі здоров’ям у них бувають рідше, ніж у багатьох інших порід.

За даними Королівського кінологічного клубу Великої Британії, ґрейгаундам потрібно близько години фізичних вправ на день, лабрадорам — понад дві години, а бордер-тер’єрам — до години. Тривалість життя цих порід зазвичай перевищує 10 років, а бордер-тер’єри нерідко живуть понад 12 років.

Нагадаємо, раніше кінологи розповіли, чому собаки підходять не всім. Експерти назвали п’ять причин, через які людина може бути не готовою до такого кроку.