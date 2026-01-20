Ветеринар назвав 5 популярних порід собак, яких сам ніколи б не завів

Такси / © Associated Press

Реклама

Ветеринар із багаторічним досвідом роботи поділився переліком порід, яких він особисто уникав би, попри їхню популярність серед власників.

Про це повідомило видання Mirror.

У відео на TikTok доктор Амір Анварі розповів, що деякі улюбленці можуть вимагати складного догляду, мати хронічні проблеми зі здоров’ям або просто не підходити йому за темпераментом. До списку ветеринара увійшли п’ять порід:

Реклама

Французький бульдог

Анварі зізнається, що розуміє їхню привабливість, проте у клініці саме ці собаки найчастіше мають проблеми — з диханням, шкірою, хребтом. За його словами, улюбленці цієї породи нерідко потребують лікування та приносять власникам значні витрати.

Бостонський тер’єр

Фахівець визнає, що не має конкретної причини уникати цієї породи, однак зауважує, що особисто «не знаходить з ними спільної мови».

Хаскі

Собаки цієї породи, за словами ветеринара, надзвичайно голосні, вперті та потребують постійної уваги. Анварі жартує, що вони часто поводяться як «дуже гучні та волохаті діти», які всюди лишають шерсть.

Бельгійський малінуа

Ця активна й інтелектуальна порода потребує кілька годин тренувань щодня. Ветеринар називає малінуа «божевільними» у плані рівня енергії та зізнається, що не має стільки часу, щоб забезпечити їм комфорт.

Такса

Попри любов багатьох власників до такс, Анварі зазначає, що вони можуть проявляти раптову агресивність і часто мають проблеми зі спиною, зокрема ризик міжхребцевої грижі, яка може спричинити параліч задніх кінцівок.

Нагадаємо, обираючи першого собаку, важливо враховувати не лише зовнішність, а й характер та здатність до навчання. Ветеринари назвали п’ять порід, які найкраще підходять власникам-початківцям.