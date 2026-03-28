Ветеринар назвав 5 порід собак, які можуть стати проблемою для новачків

П’ять популярних порід собак можуть стати складним вибором для людей без досвіду утримання тварин. Ветеринар Том Райнд-Татт пояснив, із якими труднощами найчастіше стикаються власники та чому важливо обирати собаку під свій спосіб життя.

Про це повідомило видання The Sun.

За словами спеціаліста компанії Perfect Pet Insurance, багато людей обирають породу емоційно — під впливом коротких відео чи зовнішнього вигляду. Водночас утримання собаки — це багаторічна відповідальність, яка потребує часу, ресурсів і підготовки. Експерт наголошує: жодна порода не є «поганою», але не всі підходять для тих, хто заводить собаку вперше.

До переліку таких порід ветеринар відніс французького бульдога. Попри популярність, ці собаки часто мають проблеми з диханням і потребують дорогого лікування. За даними Королівського ветеринарного коледжу, кількість операцій для корекції дихальних шляхів у цієї породи різко зросла, а витрати на лікування можуть сягати кількох тисяч фунтів стерлінгів. Крім того, бульдоги погано переносять спеку та мають труднощі з фізичними навантаженнями.

Сибірські хаскі, хоч і відомі своєю витривалістю та відданістю, потребують значної фізичної активності — щонайменше двох годин щодня. Без достатнього навантаження вони можуть демонструвати небажану поведінку. Також власникам необхідно подбати про надійно огороджену територію.

Бордер-коллі вважаються однією з найрозумніших порід. Вони швидко навчаються, але потребують постійної розумової та фізичної стимуляції. За її відсутності собаки можуть проявляти деструктивну поведінку, що ускладнює їх утримання для недосвідчених власників.

Кокер-спанієлі сильно прив’язуються до господарів і важко переносять самотність. Через це вони потребують постійної уваги, що може стати проблемою для людей із насиченим графіком.

Такси також залишаються популярними, однак мають підвищений ризик захворювань хребта. За словами експерта, приблизно у кожної четвертої собаки цієї породи може розвинутися хвороба міжхребцевих дисків, лікування якої є дорогим. Крім того, дресирування такс часто потребує значного терпіння.

