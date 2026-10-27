Ветеринар назвав останнє бажання собак і котів перед смертю: воно розчулило тисячі людей

Собака і кіт / © pexels.com

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Ветеринари закликають господарів за можливості залишатися поруч зі своїми улюбленцями під час евтаназії. За спостереженнями фахівців, опинившись у незнайомому місці серед чужих людей, собаки та коти можуть шукати поглядом людину, якій найбільше довіряють.

Про це пише видання TheCoolist, посилаючись на спостереження та рекомендації ветеринарів.

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Чому не варто залишати собаку чи кота під час евтаназії

У 2018 році ветеринарна клініка Hillcrest у Південній Африці опублікувала у Facebook емоційне звернення ветеринара, яке швидко поширилося соцмережами. Його головне прохання до власників було простим: коли настає час прощатися з улюбленцем, не залишайте його самого.

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Автор допису розповів, що бачив, як після виходу господаря тварини починали оглядати кімнату, ніби намагаючись знайти знайоме обличчя.

«Вони вдивляються в кожне обличчя в кімнаті, шукаючи свою улюблену людину», — йшлося у зверненні.

Особливо емоційно ветеринар наголосив: «Вони шукають вас, коли ви їх залишаєте».

У клініці Hillcrest зазначили, що звернення написав «втомлений і розбитий серцем ветеринар». Він просив власників не залишати тварину саму в незнайомому місці серед чужих людей в останні хвилини її життя.

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Про подібні випадки розповідали й інші ветеринари. Зокрема, ветеринар Шон Маккормак згадував ситуацію, коли собака після відходу господаря скавчала та кликала його.

Схоже звернення згодом опублікував на Reddit інший ветеринар. Він наголосив, що для господаря момент прощання надзвичайно важкий, однак для тварини ветеринар залишається незнайомою людиною.

«Будьте поруч, коли вони переходять цей міст», — закликав він.

Евтаназія домашніх тварин: чому присутність господаря важлива

Ветеринарна клініка — незнайоме для тварини середовище з новими запахами, звуками та людьми. Присутність господаря може дати улюбленцю відчуття знайомого контакту й підтримки в останні хвилини життя.

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У професійному виданні Today’s Veterinary Practice рекомендують давати власникам можливість залишатися поруч із твариною під час евтаназії, якщо вони цього хочуть.

«Ветеринар має зайти до кімнати й, якщо це можливо, не залишати її, доки тварина не померла — якщо тільки власник не попросить часу наодинці», — рекомендують фахівці.

Автори матеріалу також радять дати господарям можливість попрощатися з улюбленцем: «Запропонуйте власникам деякий час наодинці з улюбленцем. Якщо вони хочуть, дозвольте їм залишитися».

Як попрощатися з улюбленцем: що радять ветеринари

Як зазначають фахівці у Today’s Veterinary Practice, якщо господар не впевнений, що зможе бути присутнім під час усієї процедури, варто заздалегідь обговорити свої побоювання з ветеринаром. Лікар може пояснити, як проходитиме евтаназія та чого очікувати на кожному її етапі.

Фахівці радять заздалегідь обговорити з ветеринаром можливі варіанти прощання з улюбленцем. Зокрема:

запитати, чи передбачена попередня седація та як вона відбуватиметься;

дізнатися, чи можлива евтаназія вдома, щоб тварина залишалася у знайомому середовищі;

уточнити, чи можна взяти до клініки знайому річ — ковдру, лежанку або улюблену іграшку;

за можливості залишатися поруч із твариною, спокійно говорити з нею та підтримувати фізичний контакт.

Автори Today’s Veterinary Practice радять дати власнику можливість побути наодинці з улюбленцем і самому вирішити, чи хоче він залишитися під час процедури. Ветеринар, своєю чергою, може пояснити всі етапи евтаназії та допомогти зробити прощання максимально спокійним.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про особливий зв’язок домашніх тварин із людьми. Дослідження показують, що коти здатні сильно прив’язуватися до господарів, шукати поруч із ними відчуття безпеки та непокоїтися під час розлуки.

Сильну прихильність до господарів демонструють і собаки. Експертка назвала п’ять порід, які особливо вирізняються доброзичливістю, відданістю та прагненням проводити час із людьми. Серед них — кокер-спанієль, кавалер-кінг-чарльз-спанієль, лабрадор-ретривер, бретонський спанієль і веймаранер.

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