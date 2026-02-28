Ветеринар назвав продукт, який ніколи б не дав своєму собаці: у чому ризик

Собака / © pexels.com

Ветеринарний хірург дрібних тварин Бен Сімпсон-Вернон заявив у соціальних мережах, що ніколи не давав би своєму собаці сире м’ясо. За його словами, на користь такої дієти існує «мало доказів», натомість ризики — цілком реальні.

Власникам собак часто складно визначитися з раціоном, адже тваринам, як і людям, потрібне збалансоване харчування. Проте не всі популярні підходи справді відповідають потребам домашніх улюбленців.

Бен Сімпсон-Вернон, ветеринарний хірург дрібних тварин, у відео в TikTok розповів, що ніколи не годував би свого собаку сирим м’ясом. Він наголосив, що його позиція ґрунтується на відсутності доведених переваг та численних ризиках.

За його словами, твердження про «натуральність» сирої дієти — не аргумент, адже собаки не є вовками. Натомість дослідження показують, що сира їжа може містити небезпечні бактерії та паразитів. Це загрожує як собакам, так і людям, особливо в разі перехресного зараження — від контактів після їжі чи потрапляння сирого м’яса на поверхні.

Організація PDSA також підкреслює: немає наукових доказів того, що сира дієта корисніша за якісний комерційний корм. Блискучої шерсті чи більшої активності легко досягти за допомогою збалансованого раціону, підібраного за віком та потребами тварини.

Фахівці зазначають: оптимальний раціон залежить від віку, розміру та активності собаки. Повноцінні промислові корми створені так, щоб забезпечувати всі необхідні мікроелементи, тоді як при сирому чи домашньому годуванні важче досягти збалансованості.

Корм слід обирати відповідно до етапу життя: для цуценят, дорослих та літніх собак. Перехід на інший тип харчування варто проводити поступово.

Продукти, які собакам категорично не можна

Деякі харчові продукти є токсичними та можуть бути смертельно небезпечними для собак. Серед них:

шоколад;

кофеїн;

виноград і родзинки;

цибуля та всі її різновиди;

алкоголь;

горіхи макадамії;

продукти з ксилітом (E967).

Нагадаємо, лежанка собаки може стати осередком бактерій і пилових кліщів, якщо її не чистити регулярно. Фахівці назвали оптимальну частоту прання та пояснили ризики для здоров’я.