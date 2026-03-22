Ветеринар розкрив, які популярні породи котів він ніколи не завів би через їхній характер

Бенгальський кіт

Ветеринарний лікар поділився переліком порід котів, яких він особисто не обрав би як домашніх улюбленців. Свою позицію фахівець пояснив як особливостями характеру цих тварин, так і ризиками, пов’язаними з їхнім здоров’ям.

Про це повідомило видання Express.

Йдеться про ветеринара на ім’я Бен, який оприлюднив свої висновки у TikTok. Він наголосив, що це його особиста думка, однак вона базується на практичному досвіді роботи з тваринами. За його словами, вибір домашнього улюбленця має бути зваженим і враховувати не лише зовнішній вигляд тварини, а й умови проживання, фінансові можливості та час на догляд.

Окремо ветеринар звернув увагу на те, що майбутнім власникам варто оцінювати темперамент породи та можливі проблеми зі здоров’ям, які можуть проявитися з часом.

До списку порід, які він би не обрав, увійшли чотири популярні варіанти.

Бенгальські коти , попри ефектну зовнішність і характерну плямисту шерсть, можуть бути складними для утримання. За словами ветеринара, ці тварини поєднують риси диких і домашніх котів. Вони дуже активні та потребують постійної стимуляції. У ветеринарній практиці, як зазначає Бен, такі коти мають репутацію агресивних, що часто пов’язано зі страхом. Крім того, не всі домівки можуть забезпечити їм необхідні умови.

Сфінкси — порода, яка відома відсутністю шерсті та орієнтованістю на людину. Вони часто шукають контакту, тепла та уваги. Водночас ветеринар зазначив, що ця порода йому не до вподоби з особистих причин — він віддає перевагу пухнастим котам.

Шотландські висловухі коти викликають у фахівця занепокоєння через генетичні особливості. Їхня характерна риса — складені вуха — пов’язана з порушенням розвитку хрящової тканини. За словами ветеринара, цей дефект впливає не лише на вуха, а й на всі суглоби тварини. У результаті такі коти часто стикаються з болісним артритом уже в ранньому віці.

Перські коти, попри спокійний характер і популярність серед власників, також мають низку особливостей. Ветеринар звернув увагу на їхню пласку мордочку, яка може спричиняти проблеми з диханням. За його словами, у таких тварин часто звужені ніздрі, змінена будова носових проходів, а також порушена робота слізних каналів. Це може ускладнювати їхній загальний стан і вимагати додаткового догляду.

