ТСН у соціальних мережах

Ветеринар розкрив, які популярні породи котів він ніколи не завів би через їхній характер

Ветеринар поділився списком порід котів, які він ніколи б не завів. Причини — у характері тварин і проблемах зі здоров’ям.

Автор публікації
Софія Бригадир
Бенгальський кіт

Бенгальський кіт / © Associated Press

Ветеринарний лікар поділився переліком порід котів, яких він особисто не обрав би як домашніх улюбленців. Свою позицію фахівець пояснив як особливостями характеру цих тварин, так і ризиками, пов’язаними з їхнім здоров’ям.

Про це повідомило видання Express.

Йдеться про ветеринара на ім’я Бен, який оприлюднив свої висновки у TikTok. Він наголосив, що це його особиста думка, однак вона базується на практичному досвіді роботи з тваринами. За його словами, вибір домашнього улюбленця має бути зваженим і враховувати не лише зовнішній вигляд тварини, а й умови проживання, фінансові можливості та час на догляд.

Окремо ветеринар звернув увагу на те, що майбутнім власникам варто оцінювати темперамент породи та можливі проблеми зі здоров’ям, які можуть проявитися з часом.

До списку порід, які він би не обрав, увійшли чотири популярні варіанти.

  • Бенгальські коти, попри ефектну зовнішність і характерну плямисту шерсть, можуть бути складними для утримання. За словами ветеринара, ці тварини поєднують риси диких і домашніх котів. Вони дуже активні та потребують постійної стимуляції. У ветеринарній практиці, як зазначає Бен, такі коти мають репутацію агресивних, що часто пов’язано зі страхом. Крім того, не всі домівки можуть забезпечити їм необхідні умови.

  • Сфінкси — порода, яка відома відсутністю шерсті та орієнтованістю на людину. Вони часто шукають контакту, тепла та уваги. Водночас ветеринар зазначив, що ця порода йому не до вподоби з особистих причин — він віддає перевагу пухнастим котам.

  • Шотландські висловухі коти викликають у фахівця занепокоєння через генетичні особливості. Їхня характерна риса — складені вуха — пов’язана з порушенням розвитку хрящової тканини. За словами ветеринара, цей дефект впливає не лише на вуха, а й на всі суглоби тварини. У результаті такі коти часто стикаються з болісним артритом уже в ранньому віці.

  • Перські коти, попри спокійний характер і популярність серед власників, також мають низку особливостей. Ветеринар звернув увагу на їхню пласку мордочку, яка може спричиняти проблеми з диханням. За його словами, у таких тварин часто звужені ніздрі, змінена будова носових проходів, а також порушена робота слізних каналів. Це може ускладнювати їхній загальний стан і вимагати додаткового догляду.

Нагадаємо, кінолог назвав 3 породи собак, які йому подобаються, але яких він свідомо не обрав би для себе.

Дата публікації
Кількість переглядів
287
