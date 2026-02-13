Ветеринари назвали, 6 порід собак формують найсильніший зв’язок із людиною

Мопс / © Unsplash

Деякі породи мають особливу здатність формувати тісний емоційний зв’язок із людьми та поводяться як природжені компаньйони. Ветеринари виокремлюють шість собак, які найбільш схильні до прив’язаності, мають лагідну вдачу та легко адаптуються до життя поруч із людиною.

Про це повідомило видання Parade Pets.

Мопс

Мопси тяжіють до постійної присутності господаря та добре зчитують настрій людини. За словами ветеринарки Еймі Ворнер, ця порода прагне бути поряд у будь-якій ситуації — від спокійного відпочинку до активних ігор. Люблять фізичний контакт і комфортно почуваються в родині.

Характер: товариський, грайливий

Вага: 6,4–8,2 кг

Висота: 25–33 см

Тривалість життя: 13–15 років.

Лабрадор-ретривер

Одна з найпопулярніших порід у США, відома відкритістю до людей та доброю вдачею. Ветеринарка Чірл Бонк зазначає, що лабрадори сприймають більшість людей як потенційних друзів. Вони легко піддаються дресируванню, добре ладнають із дітьми та підходять для активних сімей.

Характер: товариський, активний, комунікабельний

Вага: 25–36 кг

Висота: 55–62 см

Тривалість життя: 11–13 років.

Бостонський тер’єр

Породу називають «американським джентльменом» через характерне забарвлення. Бостон-тер’єри швидко вловлюють емоційний стан людини та добре адаптуються до різних умов. Вони формують глибокий зв’язок із господарем.

Характер: доброзичливий, жвавий, чутливий

Вага: 5,4–11,3 кг

Висота: 25–30 см

Тривалість життя: 11–13 років.

Ірландський сетер

Активний і витривалий собака для людей, які багато рухаються. Ветеринари називають його чудовим партнером для активного способу життя. Порода довго зберігає грайливість і потребує фізичного навантаження.

Характер: життєрадісний, товариський, активний

Вага: 27–32 кг

Висота: 63–69 см

Тривалість життя: 12–15 років.

Золотистий ретривер

Порода відома високим рівнем емоційної чутливості. Золотисті ретривери добре розуміють людські почуття, легко навчаються та підходять для сімей із дітьми. Вони адаптивні та віддані.

Характер: дружелюбний, розумний, відданий

Вага: 25–34 кг

Висота: 55–61 см

Тривалість життя: 10–12 років.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Невелика порода, виведена саме як собака-компаньйон. Любить тісний контакт із людиною, добре ладнає з дітьми та іншими тваринами, має спокійний характер.

Характер: ніжний, лагідний, граціозний

Вага: 5,9–8,2 кг

Висота: 30–33 см

Тривалість життя: 12–15 років.

Нагадаємо, вибір собаки за зовнішністю може призвести до неприємних наслідків. Ветеринар розповів, які дві породи, за його досвідом, частіше кусаються.