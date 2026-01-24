- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 189
- Час на прочитання
- 2 хв
Ветеринари назвали 7 порід собак, які найчастіше нищать речі вдома
Деякі породи собак значно частіше нищать меблі та взуття, ніж інші. Ветеринари пояснили, чому жування є нормальною поведінкою та як уникнути руйнувань у домі.
Сім активних порід собак особливо схильні нищити меблі та взуття, якщо не отримують достатньої фізичної та розумової стимуляції. Фахівці пояснюють: жування — природна поведінка, що допомагає тваринам знімати напруження, боротися зі скукою або переживати період прорізування зубів у цуценят.
Про це повідомило видання Parade Pets.
Ветеринарні лікарі Ніта Васудеван та Еймі Ворнер наголошують, що руйнівні звички виникають не через «погану поведінку», а через нестачу занять і енергійність окремих порід. Правильне дресування, регулярні прогулянки та міцні іграшки для жування значно зменшують ризик знищених речей у домі.
До списку порід, які найчастіше гризуть предмети, увійшли:
• Німецький дог. Великі та доброзичливі собаки з потужними щелепами. Гризуть, якщо їм бракує активності або стимуляції. Потребують великих жувальних іграшок та щоденних занять.
• Бордер-коллі. Надзвичайно розумні та енергійні. Гризуть не через силу зубів, а щоб зайняти розум. Без постійної розумової роботи швидко шукають альтернативу — меблі чи речі.
• Лабрадор-ретривер. Природно активні та допитливі, мають звичку «носити все у роті». Без регулярних вправ можуть почати псувати речі вдома.
• Німецька вівчарка. Інтелектуальні робочі собаки, яким необхідні і фізичні навантаження, і завдання для мозку. Жування для них — спосіб зняти стрес або «випустити» енергію.
• Ротвейлер. Сильні та впевнені собаки, які часто гризуть просто через задоволення від процесу. Щоб уникнути проблем, потрібні міцні іграшки та щоденні активні заняття.
• Сибірський хаскі. Дуже рухливі та витривалі. Їхня робоча натура легко переростає у деструктивну поведінку, якщо тварина не має достатнього навантаження. Навіть після активних прогулянок можуть шукати, що погризти.
• Боксер. Спортивні, грайливі та емоційні. Якщо енергія не витрачається на ігри чи пробіжки, боксер перемикається на домашні речі. Велика кількість іграшок допоможе знизити ризик пошкоджень.
Нагадаємо, раніше ветеринар назвав 5 популярних порід собак, яких сам ніколи б не завів.