ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
2 хв

Ветеринари назвали 7 порід собак, які найчастіше нищать речі вдома

Деякі породи собак значно частіше нищать меблі та взуття, ніж інші. Ветеринари пояснили, чому жування є нормальною поведінкою та як уникнути руйнувань у домі.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Хаскі

Хаскі / © pixabay.com

Сім активних порід собак особливо схильні нищити меблі та взуття, якщо не отримують достатньої фізичної та розумової стимуляції. Фахівці пояснюють: жування — природна поведінка, що допомагає тваринам знімати напруження, боротися зі скукою або переживати період прорізування зубів у цуценят.

Про це повідомило видання Parade Pets.

Ветеринарні лікарі Ніта Васудеван та Еймі Ворнер наголошують, що руйнівні звички виникають не через «погану поведінку», а через нестачу занять і енергійність окремих порід. Правильне дресування, регулярні прогулянки та міцні іграшки для жування значно зменшують ризик знищених речей у домі.

До списку порід, які найчастіше гризуть предмети, увійшли:

• Німецький дог. Великі та доброзичливі собаки з потужними щелепами. Гризуть, якщо їм бракує активності або стимуляції. Потребують великих жувальних іграшок та щоденних занять.

• Бордер-коллі. Надзвичайно розумні та енергійні. Гризуть не через силу зубів, а щоб зайняти розум. Без постійної розумової роботи швидко шукають альтернативу — меблі чи речі.

• Лабрадор-ретривер. Природно активні та допитливі, мають звичку «носити все у роті». Без регулярних вправ можуть почати псувати речі вдома.

• Німецька вівчарка. Інтелектуальні робочі собаки, яким необхідні і фізичні навантаження, і завдання для мозку. Жування для них — спосіб зняти стрес або «випустити» енергію.

• Ротвейлер. Сильні та впевнені собаки, які часто гризуть просто через задоволення від процесу. Щоб уникнути проблем, потрібні міцні іграшки та щоденні активні заняття.

• Сибірський хаскі. Дуже рухливі та витривалі. Їхня робоча натура легко переростає у деструктивну поведінку, якщо тварина не має достатнього навантаження. Навіть після активних прогулянок можуть шукати, що погризти.

• Боксер. Спортивні, грайливі та емоційні. Якщо енергія не витрачається на ігри чи пробіжки, боксер перемикається на домашні речі. Велика кількість іграшок допоможе знизити ризик пошкоджень.

Нагадаємо, раніше ветеринар назвав 5 популярних порід собак, яких сам ніколи б не завів.

Дата публікації
Кількість переглядів
189
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie