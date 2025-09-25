ТСН у соціальних мережах

Ветеринари назвали 7 порід собак, які подарують спокій та затишок у домі

Деякі собаки не люблять галасу, але стають найвідданішими друзями у родині. Ветеринари назвали 7 порід для спокою та гармонії вдома.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Німецький дог

Німецький дог / © Getty Images

Деякі собаки не прагнуть бути в центрі уваги, проте саме вони здатні подарувати своєму господарю особливе відчуття спокою та домашнього затишку. Ветеринари пояснюють: такі породи можуть здаватися стриманими або навіть відстороненими з незнайомцями, але у родинному колі вони розкриваються як надзвичайно ласкаві й віддані компаньйони.

Про це повідомило видання ParadePets.

Доктор ветеринарних наук Ліза Кан з Embrace Pet Insurance зазначає, що подібні собаки часто демонструють тиху прихильність і міцний зв’язок із сім’єю, залишаючись обережними з новими людьми. Її колега, ветеринарка Еймі Уорнер з Waggel, додає: тихі собаки повільно йдуть на контакт, але після завоювання довіри стають справжніми друзями.

У підбірці фахівців — сім порід, які найчастіше називають сором’язливими, проте саме завдяки цьому вони можуть стати ідеальними домашніми улюбленцями:

  • Шіба-іну — давня японська порода, відома своєю незалежністю. Вони можуть бути стриманими з чужими людьми, проте дуже віддані своїм господарям і здатні проявляти ніжність у колі сім’ї.

  • Басет-гаунд — спокійні собаки з надзвичайно чутливим нюхом. Вони воліють залишатися поруч із господарем, ніж активно контактувати з незнайомцями. Басети ласкаві, але не надокучливі, та добре ладнають з іншими собаками.

  • Німецький дог — попри свій гігантський зріст, ці собаки вважаються тихими і лагідними. З чужими вони поводяться стримано, проте у відносинах з власниками проявляють ніжність.

  • Басенджі — рідко гавкають, тому їх називають «тихими» або навіть «котячими» собаками. Вони самостійні, але активні й енергійні, що дозволяє господарю поєднувати спільний відпочинок із часом наодинці.

  • Ірландський вовкодав — великі собаки, яких через їхній спокійний характер називають «лагідними велетнями». Вони віддають перевагу родинному колу й уникають гучних зустрічей із незнайомими людьми.

  • Норфолкський тер’єр — маленькі й компактні собаки, які на початку можуть бути боязкими, але, звикнувши, проявляють ласку і життєрадісність. Вони добре пристосовуються до щоденного життя у квартирі чи будинку.

  • Босерон — собаки з виразною зовнішністю, які на перший погляд можуть здаватися загрозливими. Насправді ж вони сором’язливі з незнайомцями, але дуже віддані своїй родині. Водночас ця порода потребує активних занять і дисципліни, тому більше підходить досвідченим власникам.

Експерти підкреслюють: стримані породи не означають байдужі. Вони вибірково проявляють прихильність і стають відданими друзями на все життя для тих, хто зможе подарувати їм довіру й турботу.

Нагадаємо, багато власників собак хоча б раз чули думку, що «деякі породи не піддаються дресируванню». На перший погляд, у цьому є логіка, адже одні тварини здаються слухняними від природи, а інші — впертими, незалежними чи занадто активними. Але чи справді все залежить лише від породи, розповіла кінологиня.

