Ветеринари назвали 7 порід собак, які подарують спокій та затишок у домі

Деякі собаки не прагнуть бути в центрі уваги, проте саме вони здатні подарувати своєму господарю особливе відчуття спокою та домашнього затишку. Ветеринари пояснюють: такі породи можуть здаватися стриманими або навіть відстороненими з незнайомцями, але у родинному колі вони розкриваються як надзвичайно ласкаві й віддані компаньйони.

Доктор ветеринарних наук Ліза Кан з Embrace Pet Insurance зазначає, що подібні собаки часто демонструють тиху прихильність і міцний зв’язок із сім’єю, залишаючись обережними з новими людьми. Її колега, ветеринарка Еймі Уорнер з Waggel, додає: тихі собаки повільно йдуть на контакт, але після завоювання довіри стають справжніми друзями.

У підбірці фахівців — сім порід, які найчастіше називають сором’язливими, проте саме завдяки цьому вони можуть стати ідеальними домашніми улюбленцями:

Шіба-іну — давня японська порода, відома своєю незалежністю. Вони можуть бути стриманими з чужими людьми, проте дуже віддані своїм господарям і здатні проявляти ніжність у колі сім’ї.

Басет-гаунд — спокійні собаки з надзвичайно чутливим нюхом. Вони воліють залишатися поруч із господарем, ніж активно контактувати з незнайомцями. Басети ласкаві, але не надокучливі, та добре ладнають з іншими собаками.

Німецький дог — попри свій гігантський зріст, ці собаки вважаються тихими і лагідними. З чужими вони поводяться стримано, проте у відносинах з власниками проявляють ніжність.

Басенджі — рідко гавкають, тому їх називають «тихими» або навіть «котячими» собаками. Вони самостійні, але активні й енергійні, що дозволяє господарю поєднувати спільний відпочинок із часом наодинці.

Ірландський вовкодав — великі собаки, яких через їхній спокійний характер називають «лагідними велетнями». Вони віддають перевагу родинному колу й уникають гучних зустрічей із незнайомими людьми.

Норфолкський тер’єр — маленькі й компактні собаки, які на початку можуть бути боязкими, але, звикнувши, проявляють ласку і життєрадісність. Вони добре пристосовуються до щоденного життя у квартирі чи будинку.

Босерон — собаки з виразною зовнішністю, які на перший погляд можуть здаватися загрозливими. Насправді ж вони сором’язливі з незнайомцями, але дуже віддані своїй родині. Водночас ця порода потребує активних занять і дисципліни, тому більше підходить досвідченим власникам.

Експерти підкреслюють: стримані породи не означають байдужі. Вони вибірково проявляють прихильність і стають відданими друзями на все життя для тих, хто зможе подарувати їм довіру й турботу.

