Ветеринари назвали 7 порід собак, які стають найвідданішими компаньйонами

Золотистий ретривер / © pexels.com

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Деякі породи собак особливо відомі своєю відданістю, лагідністю та сильним емоційним зв’язком із господарями. Ветеринарні експерти зазначають, що за правильного виховання й соціалізації такі улюбленці можуть стати справжніми членами родини та залишатися поруч із людиною протягом усього життя.

Про це повідомило видання Parade Pets.

За словами ветеринарної медсестри страхової компанії Embrace Pet Insurance Ембер Баттейгер, собаки, які найбільше прив’язуються до своїх господарів, зазвичай мають кілька спільних рис. Вони ласкаві, легко пристосовуються до різних умов життя, прагнуть проводити якомога більше часу поруч із людьми, а їхній рівень активності добре відповідає способу життя родини.

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Фахівці наголошують, що темперамент кожного собаки залишається індивідуальним, однак окремі породи давно заслужили репутацію особливо вірних і надійних компаньйонів. Саме за поєднання доброзичливості, здатності швидко навчатися та міцно прив’язуватися до людей ветеринари рекомендують звернути увагу на сім порід.

Золотистий ретривер

Золотистий ретривер вже багато років залишається однією з найпопулярніших сімейних порід. Ветеринарна лікарка Еймі Ворнер зазначає, що ці собаки люблять перебувати поруч із господарями, легко навчаються завдяки високому інтелекту та відомі своїм урівноваженим характером. Водночас експерти нагадують, що ретривери досить сильно линяють.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Попри невеликий розмір, ця порода вирізняється сильною прихильністю до людини. Ветеринарка Ніта Васудеван пояснює, що кавалер-кінг-чарльз-спанієлі добре адаптуються до різних умов проживання, тому комфортно почуваються як у квартирі, так і в приватному будинку. Вони мають спокійний характер, легко піддаються дресируванню та із задоволенням проводять час поруч із господарями.

Пудель

За словами Ембер Баттейгер, пуделі входять до числа найвідданіших собак завдяки сильній прихильності до людей і бажанню догоджати своїм власникам. Вони легко навчаються, добре взаємодіють із членами родини та потребують регулярної фізичної й розумової активності.

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Гаванський бішон

Гаванські бішони відомі тим, що швидко формують міцний зв’язок зі своїми господарями. Вони люблять брати участь у повсякденному житті родини й однаково охоче залишаються вдома або супроводжують власників під час прогулянок. За словами Еймі Ворнер, ці собаки активні, однак не потребують надмірних фізичних навантажень.

Бішон фрізе

Ветеринари називають бішонів фрізе дружелюбними, товариськими та дуже ласкавими собаками. Вони легко знаходять спільну мову з людьми та не люблять залишатися осторонь сімейного життя. Експерти радять регулярно проводити з ними час, адже представники цієї породи досить енергійні та потребують спілкування.

Ши-тцу

Ветеринарний консультант Джо Майєрс рекомендує ши-тцу людям, які шукають спокійного домашнього компаньйона. Цю породу свого часу виводили для життя поруч із людьми, тому вона й досі вирізняється товариськістю, ласкавістю та бажанням постійно бути біля господаря. Крім того, ши-тцу добре підходять для утримання в квартирі.

Грейгаунд

Хоча грейгаундів зазвичай асоціюють із високою швидкістю, ветеринари зазначають, що вдома вони поводяться зовсім інакше. За словами Ембер Баттейгер, це ніжні та віддані собаки, які люблять проводити час із господарями та часто прагнуть відпочивати поруч із ними.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спокійний характер собаки залежить не лише від виховання, а й від спадковості. Фахівці назвали сім порід, які часто рекомендують людям, які мріють про врівноваженого домашнього улюбленця.

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