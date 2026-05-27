Ветеринари назвали найкращих собак-компаньйонів для людей, які живуть самі

Акіта

Вибір собаки для людини, яка живе сама, залежить не лише від симпатії до певної породи. Ветеринари радять враховувати ритм життя, житлові умови, рівень активності та кількість часу, який власник проводить удома. Саме тому деякі породи краще адаптуються до життя в одноосібному домогосподарстві та швидше формують тісний емоційний зв’язок із людиною.

Про це повідомило видання Parade Pets.

Фахівці зазначають, що для самотніх людей найчастіше підходять собаки, які віддані господарю, легко пристосовуються до квартири або невеликого будинку та не надто важкі у догляді. До такого списку ветеринари зарахували акіту, мопса, йоркширського тер’єра, шіба-іну, бульдога, чихуахуа та басенджі.

Ветеринарка Еймі Ворнер пояснила, що під час вибору собаки варто насамперед оцінювати власний спосіб життя та графік роботи. За її словами, деякі породи особливо добре почуваються у стабільному середовищі, де мають одного постійного господаря та чітку рутину.

Однією з найкращих порід для самотніх людей ветеринари називають акіту. Ця японська порода відома сильною відданістю та схильністю формувати глибокий зв’язок із однією людиною. Водночас фахівці наголошують, що акіта більше підходить людям, які вже мають досвід утримання собак, адже тварина потребує послідовного виховання та ранньої соціалізації. Також порода має виражені охоронні інстинкти.

Мопси, навпаки, вважаються більш легкими та товариськими компаньйонами. Ветеринарка Ліза Кан зазначає, що ці собаки дуже орієнтовані на людей, люблять увагу та добре адаптуються до життя в невеликих квартирах. Однак через пласку морду мопси можуть мати проблеми з диханням і потребують догляду за шкірними складками.

Йоркширські тер’єри також увійшли до переліку найкращих собак-компаньйонів для самотніх людей. Попри невеликий розмір, вони мають енергійний характер і сильно прив’язуються до свого власника. Фахівці звертають увагу, що йорки мало линяють і не потребують складного прибирання в домі, а їхній компактний розмір дозволяє легко брати собаку із собою.

Ще однією породою, яку радять людям, що живуть самі, стала шіба-іну. За словами ветеринарів, ці собаки поєднують незалежність і прихильність до господаря. Вони менш нав’язливі, ніж деякі інші породи, рідко бувають надто гучними та можуть комфортно жити навіть у компактному житлі, якщо отримують достатньо фізичної активності.

Бульдогів фахівці називають хорошим варіантом для спокійних людей, які люблять тиху домашню атмосферу. Ці собаки багато часу проводять поруч із господарем і легко звикають до стабільного ритму життя. Водночас ветеринари попереджають, що бульдоги також схильні до проблем із диханням.

Серед маленьких порід ветеринари окремо виділили чихуахуа. Вони швидко прив’язуються до своєї людини, не потребують багато простору та добре почуваються у квартирах. Короткошерсті чихуахуа також не вимагають складного догляду та великих фізичних навантажень.

До списку потрапив і басенджі — порода, яку часто порівнюють із котами через незалежний характер та охайність. За словами Лізи Кан, ці собаки можуть бути дуже ласкавими зі своїм господарем, але водночас не надто нав’язливими. Однак басенджі потребують багато активності та розумової стимуляції, оскільки швидко нудьгують.

