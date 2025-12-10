Ветеринари назвали популярний інгрідієнт святкових страв, небезпечний для собак

Собака / © Getty Images

Ветеринарні спеціалісти закликають власників собак уважно стежити за святковим меню: поширений інгредієнт, який додають у начинки, соуси та ковбаски, може бути небезпечним для тварин.

Про це повідомило видання Express.

Йдеться про цибулю — продукт, який під час різдвяних застіль часто потрапляє на стіл і здатен викликати у собак тяжкі проблеми зі здоров’ям.

За даними Британської ветеринарної асоціації, 80% фахівців щороку фіксують випадки отруєння домашніх улюбленців під час свят. Цибуля у будь-якій формі — сира, варена чи у вигляді порошку — становить серйозний ризик. Її складники можуть руйнувати еритроцити собаки та спричиняти анемію, слабкість і задишку.

Ветеринарка Вероніка Хіггс підкреслила, що всі частини рослини токсичні для собак: «Всі частини цибулі токсичні для собак, включаючи цибулину, листя, сік та оброблені порошки. Жодну форму цибулі не слід включати до раціону чи ласощів вашого улюбленця».

Окрім цього, святкові підливи та ковбаски часто містять багато солі, що може спричиняти перенавантаження організму, підвищення тиску та навіть сольову токсичність.

Фахівці нагадують, що не лише їжа зіпсує тварині свято: навіть невелика кількість алкоголю викликає блювання, дезорієнтацію та різке падіння рівня цукру в крові.

Попри обмеження, собака все ж може мати власне «безпечне меню». Експерти радять обирати прості страви з грудки індички без шкіри та кісток, варену або парову моркву та листову зелень. Пюре з солодкої картоплі — ще один безпечний варіант, багатий на вітаміни та клітковину. З тушкованої індички можна зробити несолоний бульйон для улюбленця.

Експерти наголошують: контроль — ключовий. Собакам варто заздалегідь навчити команду «залиш це» та не давати доступу до їжі, яка може бути для них шкідливою.

«Щороку ми чуємо, як люди кажуть, що їхній собака з’їв шоколад або вжив алкоголь і вижив, але це не означає, що це безпечно. Токсичність залежить від розміру, віку та навіть генетики собаки, тому те, що може перенести один собака, може призвести до серйозного захворювання іншого», — попередив Седлер.

Експерти зазначають, що випадки, коли собака без наслідків з’їв алкоголь чи шоколад, не варто сприймати як норму: реакція на токсичні продукти у різних тварин суттєво відрізняється й залежить від їхньої ваги, віку та індивідуальних особливостей.

Нагадаємо, взимку собаки стикаються з ризиками, які багато власників навіть не помічають. Ветеринарка назвала п’ять дій, що захищають тварин у холод.