Ви більше ніколи не викидатимете старі капронові колготки: 5 способів застосування у побуті

Капронові колготки, які, здавалося б, відслужили свій термін, можуть стати незамінними помічниками в господарстві.

Кмітливі господині не викидають старі капронові колготки на смітник, бо вже оцінили універсальність цього матеріалу та успішно використовують його для вирішення побутових проблем. Розповідаємо про найефективніші способи застосування старих капронових колготок у домашньому господарстві.

5 способів застосування капронових колготок у побуті

Очищення скляних поверхонь. Ця річ ідеально підходить для миття вікон і дзеркал, бо капрон не містить ворсинок, тому скляні поверхні залишаються ідеально чистими, без розводів і дрібних часточок. Після протирання скла колготами ви отримуєте бездоганний результат, який можна порівняти з професійним чищенням.

Ця річ ідеально підходить для миття вікон і дзеркал, бо капрон не містить ворсинок, тому скляні поверхні залишаються ідеально чистими, без розводів і дрібних часточок. Після протирання скла колготами ви отримуєте бездоганний результат, який можна порівняти з професійним чищенням. Виготовлення ароматизаторів. З капронових колготок можна зробити мішечки з ароматними травами. Такі саше ефективно освіжають повітря як у приміщенні, так і в салоні автомобіля.

З капронових колготок можна зробити мішечки з ароматними травами. Такі саше ефективно освіжають повітря як у приміщенні, так і в салоні автомобіля. Мішечки для прання. У таких мішечках дуже зручно прати дрібні речі – шкарпетки, резинки для волосся, предмети з декоративними елементами, бюстгальтери тощо.

У таких мішечках дуже зручно прати дрібні речі – шкарпетки, резинки для волосся, предмети з декоративними елементами, бюстгальтери тощо. Підв'язка для рослин. Міцні джгути, виготовлені з капронових колготок, ідеально підходять для підв'язування кущів, дерев і квітів у саду. Вони не лише зручні, а й довговічні, служитимуть вам упродовж кількох років. За їхньою допомогою можна надійно закріпити як розсаду, так і гілки чагарників чи плодових дерев.

Міцні джгути, виготовлені з капронових колготок, ідеально підходять для підв'язування кущів, дерев і квітів у саду. Вони не лише зручні, а й довговічні, служитимуть вам упродовж кількох років. За їхньою допомогою можна надійно закріпити як розсаду, так і гілки чагарників чи плодових дерев. Зберігання овочів. У капронових колготках традиційно зберігають цибулю і часник. Такі мішечки, підвішені на стіні, забезпечують зручний доступ до продуктів і підтримують чистоту, запобігаючи розлітанню лушпиння і пилу приміщенням.

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