Ви більше ніколи не виливатимете розсіл з огірків: ось яка його користь у побуті

Окрім того, що ця рідина вкрай корисна для здоров’я, її також можна використовувати для інших потреб.

Зазвичай після того, як хрусткі мариновані огірочки з’їдаються, більшість господинь просто висипають розсіл в раковину. І зовсім дарма. Бо ця рідина має неабияку цінність не лише для здоров’я, її можна застосовувати також і для побутових потреб. Розповідаємо, як застосувати огірковий розсіл з максимальною користю для здоров’я та побуту.

Яка користь розсолу з огірків для здоров’я та побуту

Складник для тіста. На розсолі з огірків виходить дуже смачне печиво. Для приготування такого смаколика треба взяти по одній склянці розсолу й цукру, 3 склянки борошна, 100 мл соняшникової олії, чайну ложку солі. Тісто треба добре вимісити й поставити на 20 хвилин відпочивати. Далі можна вирізати печиво будь-якої форми і випікати в духовці, розігрітій до 180 градусів.

На розсолі з огірків виходить дуже смачне печиво. Для приготування такого смаколика треба взяти по одній склянці розсолу й цукру, 3 склянки борошна, 100 мл соняшникової олії, чайну ложку солі. Тісто треба добре вимісити й поставити на 20 хвилин відпочивати. Далі можна вирізати печиво будь-якої форми і випікати в духовці, розігрітій до 180 градусів. Засіб для миття посуду. Завдяки тому, що розсіл містить оцет, він на відмінно впорається з тими забрудненнями, які не відмиваються звичайним мийним засобом. Наприклад, огірковий розсіл підійде для миття деко чи сковорідок з нагаром. Для цього треба налити розсіл на брудну поверхню і залишити на пів години. Потім потерти забруднення щіткою чи жорсткою губкою, нагар зійде, як і не було.

Завдяки тому, що розсіл містить оцет, він на відмінно впорається з тими забрудненнями, які не відмиваються звичайним мийним засобом. Наприклад, огірковий розсіл підійде для миття деко чи сковорідок з нагаром. Для цього треба налити розсіл на брудну поверхню і залишити на пів години. Потім потерти забруднення щіткою чи жорсткою губкою, нагар зійде, як і не було. Користь для здоров’я. Розсіл з огірків містить купу вітамінів та мінералів, які йому віддали овочі. За рахунок вмісту вітаміну С продукт корисний для зміцнення імунітету, особливо в холодну пору року. Також розсіл містить вітамін А, вітаміни групи В та Е, а ще магній, натрій, цинк, фосфор, калій і кальцій, тому він корисний практично для всіх систем організму. Розсіл налагоджує роботу кишківника, зміцнює кістки, волосся й нігті, допомагає залишатися шкірі еластичною та пружною, а ще корисний для швидкого схуднення.

Розсіл з огірків містить купу вітамінів та мінералів, які йому віддали овочі. За рахунок вмісту вітаміну С продукт корисний для зміцнення імунітету, особливо в холодну пору року. Також розсіл містить вітамін А, вітаміни групи В та Е, а ще магній, натрій, цинк, фосфор, калій і кальцій, тому він корисний практично для всіх систем організму. Розсіл налагоджує роботу кишківника, зміцнює кістки, волосся й нігті, допомагає залишатися шкірі еластичною та пружною, а ще корисний для швидкого схуднення. Добриво. Огірковий розсіл також можна використовувати як підживлення для тих рослин, які люблять кислий ґрунт. Наприклад, для магнолії, високорослої чорниці, азалії, рододендронів, вересу та інших.

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