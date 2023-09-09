Ви будете вражені відповіддю: чому не можна залишати дверцята пральної машини відчиненими

Багато хто відкриває їх, щоб барабан висохнув всередині. Але, виявляється, так робити не варто.

Часто після того, як завершується прання, дверцята пральної машини залишають відчиненими. Вважається, що так барабан висихає швидше і краще, що запобігає появі неприємних запахів і плісняви. Однак, це не зовсім так.

Дверцята пральної машини не лише допомагають зачинити барабан, вони також захищають його від бруду, пилу і вологи. Якщо дверцята пральної машини будуть постійно відчиненими, в барабан потрапить більше забруднень, які можуть спричинити розвиток грибків, бактерій та плісняви. Це не лише зіпсує зовнішній вигляд машини, але й погіршить якість прання і скоротить терміни служби техніки.

Як правильно доглядати за пральною машиною

Якщо дотримуватися кілька простих правил, то можна уникнути проблем з пральною машиною:

Після кожного прання протирайте гумовий ущільнювач та барабан ганчіркою чи серветкою, так ви будете видаляти залишки порошка, бруду та води. Після протирання обов'язково зачиніть дверцята пральної машини на 10-15 хвилин, потім можна відчинити їх з невеликою щілиною, щоб забезчечити вентиляцію. Не залишайте всередині барабана вологу чи брудну білизну на тривалий час. Це може стати причиною появи плям і неприємного запаху. Не перенавантажуйте пральну машину, це може пошкодити двигун і погіршити результат прання. Також не використовуйте надто багато ополіскувача чи порошку, вони можуть спричинити появу осаду і накипу на шлангах і в самому барабані. Обов'язково проводьте регулярне профілактичне чищення пральної машини. Для цього можна використовувати як спеціальні засоби, так і народні рецепти. Наприклад, ефективним способом вважається залити в пральну машину невелику кількість оцту, лимонної кислоти чи харчової соди, а потім запустити порожню машину за максимальної температури.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете підтримувати свою пральну машину в відмінному стані і навіть збільшити термін її служби.

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