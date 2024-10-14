Ви могли цього не знати: як сказати українською "творог"

В українській мові є одразу кілька назв цього продукту.

Українці досі використовують у своїй мові чимало русизмів. Серед них така поширена калька, як "творог". Цю назву вживають на позначення кисломолочних продуктів. Однак, це неправильний варіант.

Як сказати "творог" українською - читайте далі.

"Творог" українською

Як пояснює авторка і ведуча програми "Правильно українською" на Радіо Трек Оля Багній, поширеного у вжитку слова "творог" в українській мові не існує – це русизм.

Тоді як українське означення цього кисломолочного продукту – сир. До нього часто додають означення домашній, кисломолочний чи м'який.

Тож українці готують вареники, ватрушки та сирники разом із сиром.

"Продукт з молока різних тварин, що готується шляхом зброджування його сичугом або різними молочнокислими бактеріями і відокремленням сироватки. Ну а харчовий продукт, який виготовляють у вигляді напівтвердої чи твердої маси, яку одержують зі сквашування молока і подальшої обробки згустку називають – твердий сир", - пояснила ведуча.

Саме твердого сиру існує безліч сортів і смаків та саме він так смакує до канапок, вина і фруктів.

Ще одна назва сиру

Однак, в українців є ще одна назва сиру - будз чи буц. Готують йог безпосередньо на полонинах. Традиційний будз готують зі свіжовидоєного молока (овечого, іноді з доданням коров'ячого чи коров'ячого) шляхом сквашування ферментом.

"Грудочки сиру викладають на марлю для обтікання. Готовий будз укладають на полиці для висушування. Свіжий будз є швидкопсувним продуктом, тому для тривалого зберігання його піддають копченню або готують з нього бринзу, перетираючи із сіллю", - йдеться в полвідомленні.

Раніше ми пояснювали, чому все ясно": як правильно сказати українською.

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