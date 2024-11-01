Ви могли цього не знати: якими продуктами не можна годувати собак

Є низка продуктів, які категорично заборонені для собак.

Правильне харчування собаки безпосередньо впливає на активність, самопочуття, здоров'я та тривалість життя вихованця. Проблема в тому, що собакам можна ласувати далеко не всім. Часто те, що потрапляє до миски домашнього улюбленця, може бути навіть небезпечним для тварини.

Які продукти не можна давати вихованцю у жодному разі і чим натомість годувати собаку — читайте далі.

Небезпечні продукти для собак

Категорично собакам заборонено давати:

Молоко (коров'яче)

Шоколад

Цукор та солодощі

Страви з дріжджами

Алкоголь

Часник, цибуля

Копченості та ковбаси

Річкова риба (сира)

Міфи про годування собак

Варені та смажені кістки. У кишківнику кістки розшаровуються на дрібні і вкрай гострі лусочки, які потім у прямій кишці утворюють грудку. Все закінчується закрепом та болючим походом до туалету.

Якщо кістки великі та тверді, собака ризикує пошкодити внутрішні органи уламками. Щонайменше тварина страждатиме на закреп.

Перлова крупа. Ця, на перший погляд, нешкідлива каша дуже погано перетравлюється собачим організмом.

Гриби. Важка їжа не тільки для дитячого організму, але й для собаки.

Чим годувати собаку

Не комбінуйте покупні та натуральні корми. Собак не можна годувати двома типами харчування одночасно. У натуральній їжі не вистачатиме потрібних вітамінів, мінералів і макроелементів. А у разі з цуценям це може згубно позначитися на формуванні імунітету та на розвитку організму.

Надлишок корму. Якщо ви годуватимете цуценя одним м'ясом або занадто жирною їжею, це спричинить порушення роботи нирок, печінки та ожиріння. Така недбалість може обернутися проблемами зі шкірою, шерстю та серцево-судинною системою.

Годуйте суворо за графіком. Не потрібно залишати миску з кормом із запасом на весь день. У собаки повинні бути великі інтервали між їжею. Порожній шлунок сигналізує мозку про те, що час перекусити, а мозок командує організму, викликаючи голод і апетит. Водночас система травлення готується до роботи, а їжа тоді засвоюється набагато краще – собака після такого приймання їжі активна цілий день.

Забороніть собі пригощати собаку зі столу. Також не піддавайтеся на спокусу і не додавайте щось смачне (на вашу думку) в миску вихованця. Це годування разом з поганим апетитом викликає розлад і зіпсує шерсть.

Читайте також: Чим краще годувати кота — сухим чи вологим кормом: що про це кажуть ветеринари.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.