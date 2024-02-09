Ви належите до гордого й незалежного козацького роду, якщо ваше прізвище звучить так

Люди з такими прізвищами розраховували лише на власні сили, ніколи ні про що не просили.

Щоб глибше дізнатися історію походження українців, можна лише за прізвищами розгадати безліч таємниць. Здавна наші предки мали такі родові імена, які свідчать про спосіб життя, соціальний стан, риси характеру чи обличчя. Одні з таких прізвищ давалися тим, хто вирізнявся самостійністю та незалежністю від сторонньої допомоги. Розповідаємо, які прізвища отримували ті українці, які були гордими і впевненими у собі, ніколи не приймали чужої допомоги.

Які прізвища давалися українцям, що належали до гордого й незалежного козацького роду

Це всі прізвища, які було утворено від словосполучення "не треба". У товаристві "Краєзнавець" імені Василя Івановича Маслова надали роз’яснення стосовно цих родових імен. Наші предки могли отримувати ці прізвища, бо були незалежними, гордими і самостійним людьми, яким нічого "не треба".

Дослідники переконані, що ці родові імена швидше за все виникли з часів козацтва. Саме тоді давалися прізвиська за рисами характеру, що потім переходили у прізвища.

Список прізвищ, які утворилися від словосполучення "не треба" за даними сервісу "Рідні".

Нетреба – це прізвище на сьогодні носять більше півтори тисячі українців, які проживають у Києві та Запоріжжі.

– це прізвище на сьогодні носять більше півтори тисячі українців, які проживають у Києві та Запоріжжі. Нетребко – таке прізвище має 671 українець.

– таке прізвище має 671 українець. Нетребенко – 524 носія.

– 524 носія. Нетребчук – 146.

– 146. Нетребич – 73.

– 73. Нетребка – 40.

– 40. Нетребо, Нетребова, Нетребюк, Нетребяк.

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