Ви навіть не здогадуйтеся: скільки проживуть кури, якщо їх не з'їсти

Середня тривалість життя домашніх та диких курей. Скільки прожили найстаріші курки у світі

Скільки проживуть ці птахи залежить від типу, виду, умов утримання — дикі, одомашнені та птахи, вирощені для споживання, мають різну тривалість життя.

Ви будете здивовані, але деякі породи цього найпопулярнішого у світі домашнього птаха при належному догляді можуть прожити довше десятка років. Середня ж курка мешкає від трьох до семи років. Все це через те, що існує величезна кількість порід курей, які живуть у різних умовах.

Скільки можуть прожити кури

Тривалість життя диких курей

Як стверджують фахівці, більшість сучасних домашніх курей (Gallus gallus domesticus) походять від червоної джунглевої птиці (Gallus gallus) Південно-Східної Азії приблизно 10 000 років тому. Червона джунглева птиця за розміром набагато менша за сучасних курей, тривалість їхнього життя дуже різна - від 10 до 30 років, пише Animalia.

Gallus gallus - дикі кури

Скільки живуть домашні кури

Щодо домашніх курей, існують суперечливі дані про те, скільки в середньому живе домашня курка чи півень. Так за даними університету Вісконсіна-Медісон дворові кури живуть 6-8 років, тоді як дослідники Purina Mills зазначають, що кури в домашніх умовах живуть від 8 до 10 років.

Існує думка, що домашня куриця може прожити в неволі 30 років, хоча вважається, що максимальна тривалість життя від 15 до 20 років є більш поширеною.

Скільки живуть фермерські кури

Бойлерів — курей, яких вирощують на м'ясо — можна забивати до шеститижневого віку. Таких курей вирощують таким чином, щоб вони швидко росли та мали велику грудну клітку. Припускається, що тривалість життя цих курей може становити близько 6 років.

Рекордсмени світу серед курей

Серед старих курей є навіть лауреати. Першою з них, була лауреатка титулу «Найстаріша курка у світі» курка Матильда, породи «Ред Пайл», яка брала участь у виставі фокусника Кіта Бартона. З'явившись на національному телебаченні в 14 років, Матильда дожила до 16 років.

Згідно з Книгою рекордів Гіннеса, найстарішою куркою в історії була червона пір'яна муфтована американська курка на прізвисько Маффі, яка дожила до поважного віку - 23 років і 152 днів і померла в США в листопаді 2011 року.

Донедавна найстарішою живою птахою у світі була курка на прізвисько Арахіс, яка померла на Різдво 2023 року, трохи не дотягнувши до рекорду Маффі — у віці 21 рік і 238 днів.

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