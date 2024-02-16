Ви не впізнаєте свій сад цього літа: підживіть квіти такими копійчаними засобами

Ваші троянди, гортензії та півонії будуть в захваті і подарують пишні квіти.

Для троянд — бананова шкірка

Трояндові кущі будуть неймовірно пишно квітнути, якщо приготувати для них настоянку з бананової шкірки. Все тому, що цим рослинам потрібен калій, який міститься в бананах.

Приготувати таке добриво дуже просто. Потрібно взяти один літр води, розчинити в ній 2 чайні ложки соди і додати подрібнену шкірку одного банана. Так ви змиєте всі хімічні речовини, якими обробляють ґрунт.

Для гортензій — кавова гуща

Кавову гущу в жодному разі не варто викидати. Вона містить приблизно 2% азоту, а також кальцій, калій, магній, залізо. Всі вони підходять гортензіям, рододендронам, азалії та магноліям.

Внести кавову гущу можна також під чорницю і моркву. Для просто просто вилийте залишки на землю під кущами. Також можете приготувати спеціальне добриво. На 10 л теплої води візьміть одну склянку гущі, настоюйте кілька годин, а потім підлийте рослину.

Для півонії — дріжджі та хліб

Півонії фахівці радять підживлювати настоянкою з хліба двічі на рік: навесні та влітку. Для приготування добрива потрібно взяти залишки чорного хліба, порізати їх кубиками і замочити у відрі води. Додатково можете туди ж відправити рубану кульбабу чи кропиву. Щоб пішов процес бродіння, суміш потрібно залишити настоюватися на тиждень.

А щоб зробити підживлення з дріжджів, візьміть 200 г свіжого продукту, літр теплої води, а коли суміш розчиниться, то її ще розводять у 10 літрах води. Такий склад підійде для будь-якої рослини (крім часнику, цибулі та картоплі). Але найбільше "полюбляє" його саме півонія.

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