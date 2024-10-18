Ви пилососите тут недостатньо: п'ять місць в квартирі, які рідко прибирають — і даремно

Навіть якщо ви щотижня пилососите в своїй квартирі, є певні місця, про які постійно забувають. А саме тут накопичується чимало пилу, який слід прибирати частіше.

В Real Simple пишуть, що саме пилосос допоможе вам вичистити найнезвичніші місця в будинку, де накопичується чимало бруду, тому що на них майже не звертають уваги під час прибирання. Що це за місця?

Штори та жалюзі

Коли ми миємо вікна, то найбільше уваги звертаємо саме на скло та підвіконня, але про штори чи жалюзі часто забуваємо. Проте тут накопичується чимало пилу, який пізніше розлітається по всій кімнаті, і навіть може стати причиною алергічних реакцій. Прибрати його швидко і легко можна пилососом з насадкою з м'якої щітки.

Декоративні подушки

Від накопичення бруду та пилу дуже сильно "страждають" і подушки. Більше того, на них часто потрапляють залишки їжі, сміття та шерсть домашніх улюбленців. Дуже важливо регулярно очищати декоративні подушки пилососом, щоб надовше зберегти їх свіжими.

Матраци

Саме тут накопичується не лише чимало пилу, але й дрібних часточок шкіри, які взагалі не помітні людському оку. Тому пилососити їх фахівці радять щонайменше двічі на рік, а то й частіше.

Колекція книг

Неважливо, наскільки вона у вас велика, це місце в будинку зазвичай припадає пилом, а ви навіть і не помічаєте цього. Найкращими помічниками для його прибирання стануть пилосос і насадка-щітка.

Полиці шаф

Особливо часто потрібно прибирати полиці шаф на кухні, адже тут просипаються спеції або крупи. На такі "смаколики" збігатимуться шкідники. Щоб захистити інші продукти, регулярно пилососьте полиці.

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