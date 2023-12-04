Ви просто не впізнаєте свої рослини: що обов’язково треба класти в горщики з квітами

Щоб кімнатні рослини добре зацвітали і не хворіли, однієї суміші ґрунту у горщику буде замало. Професійні флористи і досвідчені господині знають один секрет, що вкрай важливий під час вирощування кімнатних рослин. Розповідаємо, що потрібно робити, щоб ваші кімнатні рослини радували пишним квітом і не засихали.

Що потрібно класти в горщик із квітами, щоб вони цвіли і не хворіли

Професіонали під час вирощування кімнатних рослин використовують дренаж. Оскільки саме завдяки йому квітка може дихати, тому добре росте, має здорове листя і постійно випускає бутони.

Дренаж допомагає виводити з горщиків зайву вологу. Тому коренева система квітки залишається здоровою і не загниває. В якості дренажу можна користуватися вермикулітом чи перлітом. Такий матеріал менш жорсткий, ніж керамзит, тому підходить для маленьких вазонів.

Щоб у ґрунт більше поступало повітря, таким матеріалом також можна його розбавляти. Завдяки цьому земля буде легкою і добре пропускатиме повітря. Квітникарі-любителі для дренажу також використовують деревне вугілля, щебінь, гравій, биту цеглу і пінопласт. Ці матеріали вкрай добре виконують свою функцію відведення надмірної вологи від кореневої системи рослин.

Що не можна використовувати у якості дренажу

Флористи не рекомендують використовувати пісок, бо він забиватиме зливні отвори в горщику.

Також не слід брати для дренажу мармурову крихту. Оскільки під час взаємодії з ґрунтом вона залужує його. Не варто використовувати кору листяних дерев і горіхову шкарлупу. Бо органічний матеріал під впливом вологи пліснявіє і гниє, що сприяє розвитку інфекційних захворювань у кореневій системі кімнатної рослини. Яєчну шкарлупу також не рекомендується використовувати як дренаж з тієї самої причини.

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