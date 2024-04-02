Ви робили неправильно: як швидко та ефективно прибрати у квартирі

У кожному будинку або квартирі неможливо нормально жити без прибирання. Хтось наводить порядки щодня, хтось раз на тиждень. Однак багато хто любить чистоту, але не любить займатися прибиранням.

З чого почати, як не витратити на прибирання весь вихідний, чому процес розтягується на години — в матеріалі Home Maid Better.

Увімкніть гарну музику і розпочніть

Огляньте приміщення, яке хочете прибрати. Озирніться навколо і знайдіть, чи немає якихось серйозних проблем, які слід вирішити. Навіть пляма від вина на килимку, лупа домашнього улюбленця на стільці або слід від кільця на чашці привернуть вашу увагу.

Приберіть непотрібні речі

Подивіться на свій простір або пройдіться по ньому, приберіть предмети, яких там не повинно бути або які є непотрібними. Це може бути взуття у передпокої, мокрі рушники або використані тарілки та прибори на обідньому столі. Віднесіть усі недоречні речі на їхнє місце. Що стосується позбавлення від речей, пам'ятайте, якщо вони не є красивими, корисними або значущими, їм не місце у вашому домі.

Пил на поверхнях

Візьміть пилосос, щоб прибрати пил. Деякі місця важкодоступні, але саме там з часом збирається більше пилу, ніж в інших. Пропилососьте подушки та ковдри. Використовуйте пилосос або ганчірку без ворсу і протріть усі поверхні.

Проведіть пальцями по всіх поверхнях, перевіряючи, чи немає пилу. Перед тим, як витирати пил, пропилососьте, оскільки пил може знову осісти на запилених поверхнях. На цьому етапі очистіть плями від води зі змішувачів, раковин, кахлю у ванній кімнаті та унітазу, використовуючи відповідні інструменти та суху ганчірку.

Миття підлоги

Використовуйте швабру та відро з миючим засобом для підлоги. Щоб запобігти появі розводів на підлозі, використовуйте кругові рухи. Щоб надати підлозі природного блиску, достатньо протерти її шваброю. Використовуйте відповідний миючий засіб та інструменти для прибирання залежно від типу підлоги, яку ви миєте.

Приберіть сміття

Після того, як підлога буде вимита, винесіть сміття. Ви також можете завантажити посуд у посудомийну машину (чи помити його власноруч) і покласти білизну для прання.

Прибирання квартири може бути швидким, легким і простим. Все, що вам потрібно — це певне бажання, правильний настрій і, звичайно ж, хороші засоби для прибирання.

Раніше ми писали про те, як швидко та ефективно прибрати в домі.

Читайте провідні новини дня: