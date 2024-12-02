Ви ще ніколи не готували так "Оселедець під шубою": один секретний інгредієнт, який змінює все

Салат "Оселедець під шубою" можна назвати одним із найбільш популярних серед українців. Тому кожен кулінар готує цю страву по-своєму. Існують навіть секретні інгредієнти, які докорінно змінюють смак салату або доповнюють його.

Наприклад, деякі кулінари починають складати "Оселедець під шубою" з картопляного шару. Овоч відварюють у мундирах, охолоджують, чистять, натирають на великій терці, викладають на дно форми і добре розрівнюють. Вже на картоплю викладають нарізаний шматочками оселедець.

До речі, якщо ви готуєте салат на святковий стіл і знаєте, що буде багато гостей, то потрібно брати філе рибки на 400 г. Ви можете придбати вже готовий оселедець або засолити його самостійно. Не забудьте, звичайно, змастити шар картоплі майонезом, щоб страва не вийшла надто сухою.

На оселедець більшість кулінарів рекомендує викладати цибулю. Вона надає страві пікантності. Якщо є час та можливість, краще овоч замаринувати. Для цього вам знадобиться 0,5 ч. ложки солі, 1 ч. ложка цукру і 1 ст. ложка винного або столового оцту 6%. В такому маринаді цибулю достатньо залишити на 10-12 хвилин. Наприклад, можете зробити це, поки нарізаєте оселедець.

Тепер можна викласти шар з варених яєць. Їх краще натирати на дрібній терці. Дехто пропускає цей продукт, але саме завдяки яйцям салат отримує легкість та ніжність.

А зверху на яйця спробуйте викласти секретний інгредієнт. І це — пастеризована ікра мойви. На один салат вистачить 180 г. Вона буває різних смаків, тому обирайте за власним бажанням. Від цього інгредієнту "Оселедець під шубою" буде ще соковитішим.

Не забудьте зверху натерти відварену моркву, змастити її тонким шаром майонезу, потім натерти варений буряк і знову змастити майонезом. Щоб салат був надзвичайно ніжним, краще поставити його в холодильник на декілька годин.

Читайте також: