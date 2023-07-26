Ви такого не знали: 15 лайфхаків для застосування харчової соди

Відкрийте для себе 15 корисних способів використання харчової соди у повсякденному житті, від побутових потреб до догляду за здоров'ям і красою.

Харчову соду (бікарбонат натрію) використовують для випічки, для чищення, для прання і навіть у косметології. А ще це дуже дешевий та екологічний продукт, напевно кожна господиня на своїй кухні має пачку чи дві цього порошку. Як можна застосовувати харчову соду у побуті, для здоров’я та краси – читайте далі.

Які є види соди

Є сода технічна, фармацевтична та харчова. Технічну соду використовують лише в побутових цілях, наприклад, для чищення накипу або для дезінфекції будинку. Фармацевтичну соду застосовують для виробництва ліків і можна використовувати для косметологічних процедур.

Харчову соду використовують у побуті для різноманітних потреб: для випічки, чищення та прання, для косметологічних цілей. Вона допомагає при печії, очищує та зволожує шкіру, корисна для полегшення симптомів стоматиту.

Користь для здоров’я. Харчова сода позитивно впливає на травлення, нейтралізуючи жирні кислоти – рослинні та тваринні жири. Тому за допомогою соди можна полегшити печію та нудоту.

Харчова сода позитивно впливає на травлення, нейтралізуючи жирні кислоти – рослинні та тваринні жири. Тому за допомогою соди можна полегшити печію та нудоту. Користь для шкіри. Харчова сода здатна відлущувати омертвілі клітини шкіри, не завдаючи їй шкоди. Також вона зволожує та заспокоює її при подразненнях. Харчову соду можна використовувати як дезодорант для ніг та тіла, оскільки вона нейтралізує неприємні запахи. Із харчовою содою приймають заспокійливі ванни.

Харчова сода здатна відлущувати омертвілі клітини шкіри, не завдаючи їй шкоди. Також вона зволожує та заспокоює її при подразненнях. Харчову соду можна використовувати як дезодорант для ніг та тіла, оскільки вона нейтралізує неприємні запахи. Із харчовою содою приймають заспокійливі ванни. Користь для волосся. Завдяки своїм очищувальним властивостям сода діє на волосся як сухий шампунь, позбавляючи шкіру голови від надлишку жиру, та попереджує ризик появи лупи. Щоб скористатися харчовою содою у такий спосіб, її необхідно насипати на волосся, потримати 5-7 хвилин, потім ретельно розчесати. Аби волосся стало м’яким та сяючим, необхідно розчинити 2 ст. ложки харчової соди у літрі теплої води та прополоскати волосся.

Властивості технічної соди

Технічну соду використовують у побуті для очищення, дезінфекції, прання та прибирання. Завдяки своїм властивостям вона ідеально бореться з вапняним нальотом, накипом, неприємним запахом та знищує грибки. Для чистки потрібно нанести трохи порошку на вологу губку. Технічна сода дуже ефективно бореться із запахом у холодильнику, видаляє плями та відбілює. Це дуже дієвий засіб для прання. Щоб приготувати суміш для прання, можна додати господарського мила та оцту у рівних частинах.

15 способів: як можна застосувати харчову соду

Сода відбілює зуби і не пошкоджує емаль. Можна приймати заспокійливі та розслаблюючі ванни. Застосовується як сухий шампунь. Використовується як дезодорант для ніг та тіла. Дезінфекція кліток для тварин. Чистка килимів, пледів та диванних покриттів від кліщів, цвілі та алергенів. Чистка ювелірних виробів. Видалення залишків бруду з посуду. Чищення каструль та сковорідок від нагару. Вбиває неприємні запахи у холодильнику та шафах для одягу. Дезодорант для килимових покриттів. Запобігає утворенню накипів у пральних машинах. Усуває неприємний запах ніг. Полегшить стоматит та запалення ясен. Очистить фрукти та овочі від мікробів.

Яким способом можна використовувати соду

У вигляді порошку. Це звичайний вигляд соди, порошок варто використовувати, коли потрібно позбутися неприємних запахів, очистити будь-яку поверхню. Але для очищення поверхонь потрібно змочувати губку чи ганчірку. Порошок харчової соди здатен знищувати будь-які алергени на килимових покриттях. Також його застосовують при змішуванні з борошном для приготування випічки.

Це звичайний вигляд соди, порошок варто використовувати, коли потрібно позбутися неприємних запахів, очистити будь-яку поверхню. Але для очищення поверхонь потрібно змочувати губку чи ганчірку. Порошок харчової соди здатен знищувати будь-які алергени на килимових покриттях. Також його застосовують при змішуванні з борошном для приготування випічки. У вигляді пасти. Щоб зробити пасту потрібно три об’єми соди змішати з одним об’ємом води. За допомогою суміші очищують поверхні від бруду, запахів та нагару, пастою ідеально чистити столове срібло. Також такою сумішшю роблять очищення шкіри обличчя.

Щоб зробити пасту потрібно три об’єми соди змішати з одним об’ємом води. За допомогою суміші очищують поверхні від бруду, запахів та нагару, пастою ідеально чистити столове срібло. Також такою сумішшю роблять очищення шкіри обличчя. У вигляді розчину. Для розчину потрібна чиста вода кімнатної температури, на 1 літр до 90 г порошку харчової соди. Розчин застосовують у кулінарії, для замочування тканин, для косметичних потреб - догляду за тілом та ногами.

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