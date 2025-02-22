Ви також будете так робити: навіщо заморожують хліб перед вживанням

Дехто заморожує хліб перед вживанням. Дізнавшись причину, ви, ймовірно, також візьмете цю звичку на озброєння.

Справа в тому, що після заморожування в хлібі збільшується вміст клітковини порівняно зі свіжим. Ця клітковина слугує живленням для корисних бактерій, які виробляють бутират – жирну кислоту, важливу для здорового травлення.

До того ж вона має протизапальну дію. Щоб заморозити хліб, його варто нарізати скибками – так його буде простіше розморожувати.

Спочатку хліб потрібно щільно запакувати, але не в магазинний пакет. Річ у тім, що така упаковка не захищає продукт: він швидко висихає та вбирає сторонні запахи з морозильної камери.

Ті, хто добре знається на цьому, радять загортати хліб у харчову плівку або фольгу. Після цього скибочки варто скласти в контейнер або пакет і підписати його, щоб не забути дату заморожування.

У такому вигляді хліб може зберігатися близько шести місяців. Однак фахівці рекомендують не тримати його так довго, а вживати в перші два місяці після заморожування. Вони також зазначають, що заморожений хліб корисний для кишківника та загального травлення.

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