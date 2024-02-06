Ви теж будете так робити: чому українцям радять класти сірники до каструлі, де варяться яйця

Чим можуть допомогти сірники, якщо кинути їх у воду до яєць? Все дуже просто. Інколи так трапляється, що шкаралупа яйця під час опускання до каструлі тріскається. Такий продукт не лише має не дуже апетитний вигляд, але ще й може витікати під час варіння.

Саме для того, щоб яйце не витекло і зварилося цілим, досвідчені кулінари і радять використовувати сірники.

Звісно, перш ніж кидати сірники у воду, обов'язково приберіть сірчану головку. Також замість сірників можна використовувати звичайні дерев'яні зубочистки.

Знадобиться на одну каструлю з яйцями приблизно 5-10 сірників (або зубочисток). Після закінчення процесу ви точно звернете увагу, що всі яйця залишилися цілими і не витекли.

Не всі про це знають, але сірники можна багато де використовувати в господарстві. Наприклад, садівники й городники впевнені, що з них виходить чудове добриво. Деревні залишки є джерелом сполук, які покращують якість ґрунту, збільшуючи шанси на отримання великого урожаю. Ба більше, вам знадобляться сірники, які ви вже використали для запалювання вогню. Після згорання вони фактично перетворюються на золу.

А ще сірники можна використовувати як відлякувачів шкідників на городі, зокрема дрібних мошок. Для боротьби з їхніми личинками достатньо просто встромити сірники в землю і не діставати протягом кількох днів. Зверніть увагу, що встромляти сірники потрібно головкою донизу і доволі щільно. Періодично їх потрібно змінювати на нові.

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