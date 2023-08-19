Ви точно не здогадувалися: навіщо на тертці чотири сторони і як їх правильно використовувати

Часто для приготування їжі не обійтися без використання різних кухонних інструментів. Тертка, напевно, є на кожній кухні. Але не всі здогаються, навіщо на тертці чотири сторони і як вони використовуються?
За допомогою тертки можна легко і швидко підготувати інгредієнти, зокрема, шоколад, сир, горіхи тощо. На тертці можна побачити різні грані, кожна з яких призначена для певної цілі.
Навіщо потрібна кожна сторона тертки
Однією з особливостей терок, які можна побачити на сучасній кухні, є наявність поперечних прорізів. Навіщо їх створили? Вони виконують відразу декілька функцій:
- допомагають запобігти ковзанню продуктів під час натирання (наприклад, утримати сиру картоплину в руці буває доволі складно) — завдяки додатковому зчепленню між продуктом і терткою процес стає зручнішим та безпечнішим;
- їх можна використовувати, щоб створювати різні тектури продукту — наприклад, сирну стружку чи волоські горіхи для випічки з грубішою текстурою для надання страві цікавішого вигляду;
- щоб ділити різні складові — наприклад, для приготування настоянки з цитрусових, щоб в рідину не потрапила гірка біла частина.
Отже, дуже важливо пам'ятати, що кожна сторона тертки має своє призначення:
- якщо потрібно отримати дрібну стружку чи порошок, вам підійде дрібніший бік тертки;
- для поділу продуктів чи грубішої текстури поперечні прорізи.
Як використовують шорстку грань тертки
Про шорстку грань тертки часто забувають, адже не здогадуються, як її правильно використовувати. Насправді невеликі зірочки дуже зручні і потрібні на кожній кухні.
Насамперед досвідчені кулінари використовують її для подрібнення твердого сиру, горіхів, шоколаду за кілька хвилин. Це значно спрощує кулірнарний процес і допомагає додати стравам особливого аромату та смаку.
А ще ця сторона тертки просто незамінна, коли потрібно м'які фрукти перетворити на пюре для соусів, гарнірів чи десертів.
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