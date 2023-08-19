Ви точно не здогадувалися: навіщо на тертці чотири сторони і як їх правильно використовувати

Часто для приготування їжі не обійтися без використання різних кухонних інструментів. Тертка, напевно, є на кожній кухні. Але не всі здогаються, навіщо на тертці чотири сторони і як вони використовуються?

За допомогою тертки можна легко і швидко підготувати інгредієнти, зокрема, шоколад, сир, горіхи тощо. На тертці можна побачити різні грані, кожна з яких призначена для певної цілі.

Навіщо потрібна кожна сторона тертки

Однією з особливостей терок, які можна побачити на сучасній кухні, є наявність поперечних прорізів. Навіщо їх створили? Вони виконують відразу декілька функцій:

допомагають запобігти ковзанню продуктів під час натирання (наприклад, утримати сиру картоплину в руці буває доволі складно) — завдяки додатковому зчепленню між продуктом і терткою процес стає зручнішим та безпечнішим;

їх можна використовувати, щоб створювати різні тектури продукту — наприклад, сирну стружку чи волоські горіхи для випічки з грубішою текстурою для надання страві цікавішого вигляду;

щоб ділити різні складові — наприклад, для приготування настоянки з цитрусових, щоб в рідину не потрапила гірка біла частина.

Отже, дуже важливо пам'ятати, що кожна сторона тертки має своє призначення:

якщо потрібно отримати дрібну стружку чи порошок, вам підійде дрібніший бік тертки;

для поділу продуктів чи грубішої текстури поперечні прорізи.

Як використовують шорстку грань тертки

Як використовують різні сторони тертки / Фото: pixabay.com

Про шорстку грань тертки часто забувають, адже не здогадуються, як її правильно використовувати. Насправді невеликі зірочки дуже зручні і потрібні на кожній кухні.

Насамперед досвідчені кулінари використовують її для подрібнення твердого сиру, горіхів, шоколаду за кілька хвилин. Це значно спрощує кулірнарний процес і допомагає додати стравам особливого аромату та смаку.

А ще ця сторона тертки просто незамінна, коли потрібно м'які фрукти перетворити на пюре для соусів, гарнірів чи десертів.

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