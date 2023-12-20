Ви з династії князів і литовських дворян, якщо ваше прізвище звучить так

Ваш родовід іде від князівських часів, якщо прізвище закінчується саме так.

Українці мають такі прізвища, які свідчать про те, що їхні предки є потомками князівського роду. Зокрема, це такі прізвища, які мають закінчення -йло (-айло, -ейло, -ійло, -ійло, -ойло, -уйло, -яйло). Розповідаємо, як звучать прізвища українців, які ймовірно походять з династії литовських князів, посилаючись на генеалогічний ресурс Рідні.

Які українські прізвища свідчать про князівське походження

Нечитайло. За поширенням на території України прізвище займає 978 місце і налічує 3964 носії, найпопулярнішими іменами є Олександр і Тетяна. Найбільше українців із прізвищем Нечитайло проживає на Наддніпрянщині, зокрема у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Запоріжжі.

За поширенням на території України прізвище займає 978 місце і налічує 3964 носії, найпопулярнішими іменами є Олександр і Тетяна. Найбільше українців із прізвищем Нечитайло проживає на Наддніпрянщині, зокрема у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Запоріжжі. Міняйло. Таке прізвище мають 3057 українців, за поширенням воно займає 1349 місце. Найчастіше також зустрічається на Наддніпрянщині у містах – Запоріжжя, Полтава, Київ, Харків, Дніпро. Найпопулярнішими іменами є Олександр і Наталія.

Таке прізвище мають 3057 українців, за поширенням воно займає 1349 місце. Найчастіше також зустрічається на Наддніпрянщині у містах – Запоріжжя, Полтава, Київ, Харків, Дніпро. Найпопулярнішими іменами є Олександр і Наталія. Жмайло. На території України налічується 399 носіїв цього прізвища, яке найчастіше зустрічається у Таврії. За поширенням воно займає 12381 місце, найбільш розповсюджене у Харкові, Бодакві, Вербках, Горностаївці. Найпопулярніші імена носіїв прізвища Жмайло – це Олександр та Валентина.

На території України налічується 399 носіїв цього прізвища, яке найчастіше зустрічається у Таврії. За поширенням воно займає 12381 місце, найбільш розповсюджене у Харкові, Бодакві, Вербках, Горностаївці. Найпопулярніші імена носіїв прізвища Жмайло – це Олександр та Валентина. Мазайло. За поширенням це прізвище займає 167060 місце і налічує всього 15 носіїв по всій території України. Найчастіше це прізвище зустрічається у Запорізькій області. Популярні імена українців, які носять це прізвище – Роман та Олена.

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