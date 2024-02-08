Ви з роду князів, якщо ваше прізвище звучить так: перевірте за списком

З-поміж цих князівських родових імен може бути ваше.

Українські прізвища мають глибоке коріння і безліч таємниць. Одними з найпоширеніших в Україні є такі, які давалися за соціальним статусом. До них належать ті, які можуть вказувати, що ваші предки були потомками князів. Розповідаємо, які прізвища означають приналежність до князівського роду, посилаючись на повідомлення в YouTube-каналі професора, доктора географічних наук, академіка Національної академії наук вищої освіти Масляка Петра Олексійовича.

Які прізвища означають приналежність до князівського роду

Професор навів приклади, називаючи імена своїх студентів. Цікаво, що ці прізвища переважно мають закінчення "ий" або "ич". Наприклад, Сангушко – давнє прізвище, яке мали українські князі. Острозький – давньоукраїнське князівське прізвище. Сапіга – це родове ім’я також належить князівському роду.

До списку українських прізвищ, що мають князівське походження, увійшли ще й такі:

Вишневецький;

Виговський;

Заславський;

Корецький;

Косаківський;

Лукомський;

Любомирський;

Нимерович;

Ружинський;

Чорторийський;

Чернецький;

Хоткевич.

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