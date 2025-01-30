Від будинку зі сміття до кам’яного "барлогу": три унікальні оселі українців, які вразять кожного (фото)

Україна сповнена дивовижних житлових проєктів, які захоплюють своєю унікальністю, дивують сміливою ідеєю та руйнують стереотипи в архітектурі й дизайні. Зі сміття, каменю та розкоші – знайомтеся з трьома найоригінальнішими домівками Київщини та Хмельниччини, які не мають аналогів ані в Україні, ані у світі, і змагалися в реаліті-шоу “Найкраща оселя” на телеканалі ТЕТ.

Дім зі сміття на Хмельниччині

Лана з села Олешин, що на Хмельниччині, створила оселю, яка не має аналогів у світі – будинок, побудований із відходів. Її головна ідея – довести, що сміття як такого не існує, а кожен ресурс можна використати під нуль.

"Ми сповідуємо філософію вабі-сабі – це японський стиль і секрет щасливого життя. Це відмова від успішного успіху, штучності та перепотребління. І в нашому будинку ми вирішили створити фьюжн японсько-українського вайбу", – розповіла Лана.

За її словами, будинок є унікальним. Унікальність полягає не лише в його концепції, а й у самій конструкції. Це каркасний дім у формі яйця, що символізує народження нового життя. 80% матеріалів – це перероблені відходи. Будинок стоїть на фундаменті з 50 відпрацьованих автомобільних шин, ущільнених піском і щебенем. Каркас будинку дерев’яний, а стіни – з тюків пшениці та жита, що створює своєрідний симбіоз мазанки та африкансько-японським будиночком.

Дім зі сміття на Хмельниччині. Фото телеканалу ТЕТ

Площа будинку – 45 м², а опалюється він буржуйкою. Лана з чоловіком знаходили матеріали всюди: кухонну столешню зробили зі столітнього дуба, пральну та сушильну машини знайшли на сортуванні, а посуд привезли з Балі та місцевого смітника. Навіть матрац у їхньому домі саморобний – наповнений луговим сіном і лавандою. Аби використати всі ресурси під нуль, Лана зробила килим із норкової шуби, яка інакше просто залишилася б на звалищі.

Однак її шлях до унікального будинку був непростим. До 24 лютого Лана жила в Харкові, проте через повномасштабне вторгнення її сім’я змушена була терміново покинути місто. Вони опинилися без грошей і дому, але вирішили не опускати рук, а створити нове житло буквально з нічого.

“Ми переїхали не маючи нічого, на той момент у нашій кишені не було жодної копійки. На перший час нам дали прихисток, але ми розуміли, що треба рухатися далі і з чогось починати. Ми створили максимально ергономічний простір з того, що могли. Ми не опустили рук, діємо, творимо”, – розповіла Лана.

Унікальний проєкт в Олешині коштував родині всього близько 150 тисяч гривень. "У деяких родин лише меблі коштують таку суму", – каже власниця.

Ця оселя не лише доводить, що немає нічого неможливого, якщо є мрія та віра у власні сили, а й змінює ставлення до споживання та екології.

Кам'яний будинок-барліг на Київщині

Військовий капелан Андрій створив унікальну дачу в селі Малютянка на Київщині – круглий кам’яний будинок, що вражає своєю брутальністю та природною гармонією. Він не просто збудував житло, а реалізував концепцію максимально екологічного, автентичного й дещо дикого простору, адже сусідів в Андрія взагалі немає.

Круглий кам'яний будинок-берлога на Київщині

"Цей будиночок я робив приблизно пів року. Загалом будівництво обійшлося в 30 тисяч доларів, але через специфіку такого будівництва важливо, щоб процесом керувала людина, яка має клепку", – розповів Андрій.

Його дім буквально вбудований у природу – захований серед зелені та лісу. Живий дах, вкритий шаром соломи та чорнозему, перетворився на справжню галявину. Його поливання забезпечує спеціальна водопровідна система зі свердловини. Створюючи теплоізоляцію, Андрій використав технічну коноплю з вапном – біоекологічний матеріал, що не боїться вологи та вогню. Стелю вбиральні він виклав очеретом, який самостійно регулює рівень вологості. Головний елемент спальні – масивне дерев’яне ліжко ручної роботи вагою понад 200 кілограмів.

Круглий кам'яний будинок-берлога на Київщині

Відтак інтер’єр оселі вражає своєю монументальністю та повністю відображає особистість власника. Це приклад гармонії людини з природою, де кожна деталь продумана не лише естетично, а й екологічно.

Квартира-музей з туалетом у спальні в самому серці Києва

Декоратор і галерист Дмитро є власником квартири в будинку 1914 року в центрі Києва. Він присвятив її легендарному італійському дизайнеру Валентіно Гаравані.

Стіни його помешкання пофарбовані в насичений жовтий колір, ідентичний відтінку, який домінує у віллі Гаравані під Римом. Вітальня оздоблена штучними колонами, що додають приміщенню помпезності, а також розкішною "золотою" шафою відомого італійського бренду за 12 тисяч євро, яку Дмитро переобладнав під бар.

Їдальня відтворює атмосферу лондонської садиби Валентіно – її акцентом стали історичні біло-блакитні вази, яким понад 100 років. А також ексклюзивний сервіз, кожна тарілка якого коштує до 100 євро. Його Дмитро планує передавати у спадок як сімейну реліквію.

"Я купую приналежність до світу, яким я захоплююся", – пояснює галерист.

Однак головна родзинка оселі – спальня з леопардовим диваном і санвузлом прямо в кімнаті.

Санвузол розташований просто у спальні

Своє сміливе рішення власник коментує так: “З часом воно було прийняте на ура. Бо це дуже зручно і дуже пікантно”.

Квартира в старому житловому фонді Києва коштувала Дмитру 82 тисячі доларів, а ще 250 тисяч пішло на її ремонт та оздоблення. Проте для митця це не просто житло, а маніфест його бачення краси.

"Для мене справа не в коштах. Я хочу стати прикладом кольоровості інтер’єру", – наголошує власник.

Ще більше унікальних осель, сміливих експериментів у будівництві та нестандартних ремонтних рішень на будь-який смак і бюджет – у новому сезоні реаліті-шоу “Найкраща оселя”. Як перетворити ремонт на терапію? Як облаштувати житло, не схоже на жодне інше, і скільки це коштує?

Відповіді вже від 15 лютого, щосуботи, о 10:00 на телеканалі ТЕТ. Не пропустіть прем’єру, яка відчинить двері дивовижних українських домівок.

Реаліті-шоу "Найкраща оселя" на телеканалі ТЕТ: новий сезон

Раніше експерти відповіли, на чому не варто економити під час ремонту.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.