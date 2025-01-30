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Від будинку зі сміття до кам’яного "барлогу": три унікальні оселі українців, які вразять кожного (фото)

Від будинку зі сміття до кам’яного "барлогу": три унікальні оселі українців, які вразять кожного (фото)

Дім зі сміття на Хмельниччині. Фото телеканалу ТЕТ

Герої "Найкращої оселі" назавжди змінять звичні уявлення українців про будівництво та ремонт.

Україна сповнена дивовижних житлових проєктів, які захоплюють своєю унікальністю, дивують сміливою ідеєю та руйнують стереотипи в архітектурі й дизайні. Зі сміття, каменю та розкоші – знайомтеся з трьома найоригінальнішими домівками Київщини та Хмельниччини, які не мають аналогів ані в Україні, ані у світі, і змагалися в реаліті-шоу “Найкраща оселя” на телеканалі ТЕТ.

Дім зі сміття на Хмельниччині

Лана з села Олешин, що на Хмельниччині, створила оселю, яка не має аналогів у світі – будинок, побудований із відходів. Її головна ідея – довести, що сміття як такого не існує, а кожен ресурс можна використати під нуль.

"Ми сповідуємо філософію вабі-сабі – це японський стиль і секрет щасливого життя. Це відмова від успішного успіху, штучності та перепотребління. І в нашому будинку ми вирішили створити фьюжн японсько-українського вайбу", – розповіла Лана.

За її словами, будинок є унікальним. Унікальність полягає не лише в його концепції, а й у самій конструкції. Це каркасний дім у формі яйця, що символізує народження нового життя. 80% матеріалів – це перероблені відходи. Будинок стоїть на фундаменті з 50 відпрацьованих автомобільних шин, ущільнених піском і щебенем. Каркас будинку дерев’яний, а стіни – з тюків пшениці та жита, що створює своєрідний симбіоз мазанки та африкансько-японським будиночком.

Дім зі сміття на Хмельниччині. Фото телеканалу ТЕТ / ©
Дім зі сміття на Хмельниччині. Фото телеканалу ТЕТ

Площа будинку – 45 м², а опалюється він буржуйкою. Лана з чоловіком знаходили матеріали всюди: кухонну столешню зробили зі столітнього дуба, пральну та сушильну машини знайшли на сортуванні, а посуд привезли з Балі та місцевого смітника. Навіть матрац у їхньому домі саморобний – наповнений луговим сіном і лавандою. Аби використати всі ресурси під нуль, Лана зробила килим із норкової шуби, яка інакше просто залишилася б на звалищі.

Однак її шлях до унікального будинку був непростим. До 24 лютого Лана жила в Харкові, проте через повномасштабне вторгнення її сім’я змушена була терміново покинути місто. Вони опинилися без грошей і дому, але вирішили не опускати рук, а створити нове житло буквально з нічого. 

“Ми переїхали не маючи нічого, на той момент у нашій кишені не було жодної копійки. На перший час нам дали прихисток, але ми розуміли, що треба рухатися далі і з чогось починати. Ми створили максимально ергономічний простір з того, що могли. Ми не опустили рук, діємо, творимо”, – розповіла Лана. 

Унікальний проєкт в Олешині коштував родині всього близько 150 тисяч гривень. "У деяких родин лише меблі коштують таку суму", – каже власниця.

Ця оселя не лише доводить, що немає нічого неможливого, якщо є мрія та віра у власні сили, а й змінює ставлення до споживання та екології.

Кам'яний будинок-барліг на Київщині

Військовий капелан Андрій створив унікальну дачу в селі Малютянка на Київщині – круглий кам’яний будинок, що вражає своєю брутальністю та природною гармонією. Він не просто збудував житло, а реалізував концепцію максимально екологічного, автентичного й дещо дикого простору, адже сусідів в Андрія взагалі немає.

Круглий кам'яний будинок-берлога на Київщині / ©
Круглий кам'яний будинок-берлога на Київщині

"Цей будиночок я робив приблизно пів року. Загалом будівництво обійшлося в 30 тисяч доларів, але через специфіку такого будівництва важливо, щоб процесом керувала людина, яка має клепку", – розповів Андрій.

Його дім буквально вбудований у природу – захований серед зелені та лісу. Живий дах, вкритий шаром соломи та чорнозему, перетворився на справжню галявину. Його поливання забезпечує спеціальна водопровідна система зі свердловини. Створюючи теплоізоляцію, Андрій використав технічну коноплю з вапном – біоекологічний матеріал, що не боїться вологи та вогню. Стелю вбиральні він виклав очеретом, який самостійно регулює рівень вологості. Головний елемент спальні – масивне дерев’яне ліжко ручної роботи вагою понад 200 кілограмів.

Круглий кам'яний будинок-берлога на Київщині / ©
Круглий кам'яний будинок-берлога на Київщині

Відтак інтер’єр оселі вражає своєю монументальністю та повністю відображає особистість власника. Це приклад гармонії людини з природою, де кожна деталь продумана не лише естетично, а й екологічно.

Квартира-музей з туалетом у спальні в самому серці Києва

Декоратор і галерист Дмитро є власником квартири в будинку 1914 року в центрі Києва. Він присвятив її легендарному італійському дизайнеру Валентіно Гаравані.

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Стіни його помешкання пофарбовані в насичений жовтий колір, ідентичний відтінку, який домінує у віллі Гаравані під Римом. Вітальня оздоблена штучними колонами, що додають приміщенню помпезності, а також розкішною "золотою" шафою відомого італійського бренду за 12 тисяч євро, яку Дмитро переобладнав під бар.

Їдальня відтворює атмосферу лондонської садиби Валентіно – її акцентом стали історичні біло-блакитні вази, яким понад 100 років. А також ексклюзивний сервіз, кожна тарілка якого коштує до 100 євро. Його Дмитро планує передавати у спадок як сімейну реліквію.

"Я купую приналежність до світу, яким я захоплююся", – пояснює галерист.

Однак головна родзинка оселі – спальня з леопардовим диваном і санвузлом прямо в кімнаті.

Санвузол розташований просто у спальні / ©
Санвузол розташований просто у спальні

Своє сміливе рішення власник коментує так: “З часом воно було прийняте на ура. Бо це дуже зручно і дуже пікантно”.

Квартира в старому житловому фонді Києва коштувала Дмитру 82 тисячі доларів, а ще 250 тисяч пішло на її ремонт та оздоблення. Проте для митця це не просто житло, а маніфест його бачення краси.

"Для мене справа не в коштах. Я хочу стати прикладом кольоровості інтер’єру", – наголошує власник.

Ще більше унікальних осель, сміливих експериментів у будівництві та нестандартних ремонтних рішень на будь-який смак і бюджет – у новому сезоні реаліті-шоу “Найкраща оселя”. Як перетворити ремонт на терапію? Як облаштувати житло, не схоже на жодне інше, і скільки це коштує?

Відповіді вже від 15 лютого, щосуботи, о 10:00 на телеканалі ТЕТ. Не пропустіть прем’єру, яка відчинить двері дивовижних українських домівок.

Реаліті-шоу
Реаліті-шоу "Найкраща оселя" на телеканалі ТЕТ: новий сезон

Раніше експерти відповіли, на чому не варто економити під час ремонту.

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